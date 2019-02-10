Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişimi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar etmek isteyen kişi polislerce ikna edilerek korkuluklardan indirildi.
Fotoğraf: DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
FSM Anadolu Yakası'ndan Avrupa istikametinde saat 17.00 sıralarında bir kişi intihar girişiminde bulundu. Henüz ismi öğrenilemeyen kişi için köprüye müzakereci polisler sevk edildi. Müzakereci polisler korkuluklardaki kişiyi ikna etti. İntihar girişimi nedeniyle köprüde uzun araç kuyrukları oluştu. İntihar girişimdeki kişi götürüldükten sonra trafik normale döndü. (İstanbul/DHA)
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