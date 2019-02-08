‘OHAL Komisyonu her 2,5 dakikada 1 insan harcıyor’

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, son açıklanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu verilerini değerlendirdi.

Gökçen, “Her ay ortalama 3 bin ila 5 bin civarında dosyanın sonuçlandırıldığını görüyoruz. Aralık ayında ise 8 bin 500 dosya karara bağlanmış. Karara bağlanan dosyalarla Komisyon çalışanlarının mesai saatlerini birlikte düşündüğümüzde ortalama 2,5 dakikada 1 kararın verildiğini görüyoruz” dedi. Gökçen, “Kişilerin terörle bağlantılı olduğunu tespit etmek ve kurum görüşü almak toplam 2,5 dakika sürmüş. Aralık ayında ise her 1 dakika 11 saniyede karar verilmiş. İnsanların iş hayatı her 1 dakika 11 saniyede çöpe atılmış” ifadelerini kullandı.

Gökçen şunları belirtti: “Hukuksuz OHAL Komisyonu binlerce KHK mağdurunu oyalarken, binlercesinin de sevdikleri işlerine dönmelerini dakikalar içinde engelliyor. Bunu da utanmadan raporlarıyla ifade edebiliyor. CHP olarak çağrımızı tekrarlıyoruz: tüm KHK’liler derhal işlerine iade edilmeli, hukuk garabeti OHAL Komisyonu feshedilmelidir.” (HABER MERKEZİ)