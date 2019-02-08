"Türkiye, Burcu Çetinkaya ile yollarını Bucak yüzünden ayırdı" iddiası

AKP'ye yakın Türkiye gazetesi, gazete için söyleşiler yapan Burcu Çetinkaya yollarını ayırdı. Gazetenin bu kararı almasının arkasında Çetinkaya'nın eşi Mehmet Fatih Bucak'ın CHP'den Siverek belediye başkan adayı olması olduğu ileri sürüldü.

Eski ralli pilotu Burcu Çetinkaya, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda "Türkiye Gazetesi’nin talebi üzerine yollarımızı nazikçe ayırdık. Geçen 5.5 sene ve değerli dostluklar ve deneyimler için kocaman teşekkürler" dedi.

Türkiye Gazetesi’nin talebi üzerine yollarımızı nazikçe ayırdık. Geçen 5.5 sene ve değerli dostluklar ve deneyimler için kocaman teşekkürler. @turkiyegazetesi / Yola çıktığımızdaki reklam filmiyle veda edelim madem ;) anı olsun .... pic.twitter.com/8aiIzGB9ci — BurcuCetinkaya (@burcucetinkaya) 7 Şubat 2019

T24'ün haberine göre bu kararın alınmasında, 2015'te Bucak aşiretinden Mehmet Fatih Bucak'la evlenen Çetinkaya'nın eşinin CHP'den Siverek Belediye Başkan adayı olmasının etkili olduğu öne sürülüyor.

Mehmet Fatih Bucak'ın adı yerel seçim öncesi ilk olarak MHP adayı olarak gündeme gelmişti. Daha önce AKP'den de milletvekili aday adayı olan Bucak, MHP adaylığını "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" sözleriyle duyurmuştu.

Bucak, MHP adaylığının kabul edilmemesi sonrası CHP'den aday gösterildi. (MEDYA SERVİSİ)