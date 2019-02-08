08 Şubat 2019 10:19

NBA’de takas dönemi sona erdi: Tüm takasların listesi

NBA'de büyük heyecana sahne olan takas dönemi sona erdi. Anthony Davis, Pelicans'ta kalırken Doğu Konferansı ekipleri önemli hamleler yaptı.

NBA’de takas dönemi sona erdi: Tüm takasların listesi

Fotoğraf: Pixabay

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    NBA’de takas dönemi sona erdi. Son günlerin en çok konuşulan ismi Anthony Davis’in takası konusunda New Orleans Pelicans’la Los Angeles Lakers anlaşmaya varamadı. Takas döneminin bu sezona etki edecek en önemli hamleleri Doğu Konferansı’nın zirve adayı takımlarından geldi. Doğu şampiyonluğu için çekişen takımlardan Toronto Raptors Marc Gasol’u, Milwaukee Bucks Nikola Mirotic’i, Philadelphia 76’ers Tobias Harris’i kadrosuna kattı. Sakatlığı sebebiyle bu yıl oynayamayacak olan Kristaps Porzingis’in New York’tan Dallas’a takası da en büyük hamlelerden biriydi.

    NBA’de All-Star arasına yaklaşılırken hayata geçirilen tüm takaslar şöyle:

    GASOL, TORONTO’YA

    Memphis Grizzlies: Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles ve 2024 2. tur draft hakkı

    Toronto Raptors: Marc Gasol

    MIROTİC, BUCKS’A

    Milwaukee Bucks: Nikola Mirotic

    New Orleans Pelicans: Jason Smith, Stanley Johnson, Denver’ın 2019 2. tur draft hakkı, Washington’ın 2020 ve 2021 ikinci tur draft hakları, Milwaukee’nin 2020 2. tur draft hakları

    Detroit Pistons: Thon Maker

    MUSCALA, LAKERS’A

    Los Angeles Clippers: Michael Beasley, Ivica Zubac

    Los Angeles Lakers: Mike Muscala

    FULTZ, MAGIC’E

    Orlando Magic: Markelle Fultz

    Philadelphia 76’ers: Jonathan Simmons, ilk tur ve ikinci tur draft hakkı,

    GRIZZLIES, HAWKS VE CELTICS’İN ÜÇLÜ TAKASI

    Memphis Grizzlies: Tyler Dorsey

    Atlanta Hawks: Shelvin Mack, Jabari Bird

    Boston Celtics: 2. tur draft hakkı

    HOUSTON-INDIANA TAKASI

    Indiana Pacers: Nik Stauskas, Wade Baldwin, 2. tur draft hakkı

    Houston Rockets: Maarty Luenen’in hakları

    MONROE, BROOKLYN’E

    Brooklyn Nets: Greg Monroe, 2. tur draft hakkı

    Toronto Raptors: Nakit para

    PORTLAND-SACRAMENTO TAKASI

    Portland Trail Blazers: Skal Labissiere

    Sacramento Kings: Caleb Swanigan

    BRADLEY, MEMPHIS’E

    Los Angeles Clippers: JaMychal Green, Garrett Temple

    Memphis Grizzlies: Avery Bradley

    HOUSTON-PHILADELPHIA

    Philadelphia 76’ers: James Ennis

    Houston Rockets: 2. tur draft hakkı

    WASHINGTON-NEW ORLEANS TAKASI

    Washington Wizards: Wesley Johnson

    New Orleans Pelicans: Markieff Morris, 2023 ikinci tur draft hakkı

    BARNES, SACRAMENTO’YA

    Sacramento Kings: Harrison Barnes

    Dallas Mavericks: Zach Randolph, Justin Jackson

    SACRAMENTO-HOUSTON-CLEVELAND TAKASI

    Houston Rockets: Iman Shumpert, Nik Stauskas, Wade Baldwin

    Cleveland Cavaliers: Brandon Knight, Marquese Chriss, 2019 1. tur draft hakkı (korumalı)

    Sacramento Kings: Alec Burks, 2. tur draft hakkı

    WASHINGTON-CHICAGO TAKASI

    Chicago Bulls: Otto Porter Jr.

    Washington Wizards: Jabari Parker, Bobby Portis, 2023 2. tur draft hakkı

    MIAMI-PHOENIX TAKASI

    Phoenix Suns: Tyler Johnson, Wayne Ellington

    Miami Heat: Ryan Anderson

    MILWAUKEE-DETROIT TAKASI

    Milwaukee Bucks: Stanley Johnson

    Detroit Pistons: Thon Maker

    HARRIS, 76’ERS’A

    Philadelphia 76’ers: Tobias Harris, Boban Marjanovic, Mike Scott

    Los Angeles Clippers: Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala, 2020 ilk tur draft hakkı, 2021 ilk tur draft hakkı, 2021 ikinci tur draft hakkı, 2023 ikinci tur draft hakkı

    LAKERS-DETROIT TAKASI

    Los Angeles Lakers: Reggie Bullock

    Detroit Pistons: Sviatoslav Mykhailiuk, 2021 2. tur draft hakkı

    PORTLAND-CLEVELAND TAKASI

    Portland Trail Blazers: Rodney Hood

    Cleveland Cavaliers: Wade Baldwin, Nik Stauskas, 2021 2. tur draft hakkı, 2023 2. tur draft hakkı

    PORZINGIS, DALLAS’A

    Dallas Mavericks: Kristaps Porzingis, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr., Trey Burke

    New York Knicks: Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, 2 ilk tur draft hakkı. (SPOR SERVİSİ)

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