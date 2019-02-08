NBA’de takas dönemi sona erdi: Tüm takasların listesi

NBA’de takas dönemi sona erdi. Son günlerin en çok konuşulan ismi Anthony Davis’in takası konusunda New Orleans Pelicans’la Los Angeles Lakers anlaşmaya varamadı. Takas döneminin bu sezona etki edecek en önemli hamleleri Doğu Konferansı’nın zirve adayı takımlarından geldi. Doğu şampiyonluğu için çekişen takımlardan Toronto Raptors Marc Gasol’u, Milwaukee Bucks Nikola Mirotic’i, Philadelphia 76’ers Tobias Harris’i kadrosuna kattı. Sakatlığı sebebiyle bu yıl oynayamayacak olan Kristaps Porzingis’in New York’tan Dallas’a takası da en büyük hamlelerden biriydi.

NBA’de All-Star arasına yaklaşılırken hayata geçirilen tüm takaslar şöyle:

GASOL, TORONTO’YA

Memphis Grizzlies: Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles ve 2024 2. tur draft hakkı

Toronto Raptors: Marc Gasol

MIROTİC, BUCKS’A

Milwaukee Bucks: Nikola Mirotic

New Orleans Pelicans: Jason Smith, Stanley Johnson, Denver’ın 2019 2. tur draft hakkı, Washington’ın 2020 ve 2021 ikinci tur draft hakları, Milwaukee’nin 2020 2. tur draft hakları

Detroit Pistons: Thon Maker

MUSCALA, LAKERS’A

Los Angeles Clippers: Michael Beasley, Ivica Zubac

Los Angeles Lakers: Mike Muscala

FULTZ, MAGIC’E

Orlando Magic: Markelle Fultz

Philadelphia 76’ers: Jonathan Simmons, ilk tur ve ikinci tur draft hakkı,

GRIZZLIES, HAWKS VE CELTICS’İN ÜÇLÜ TAKASI

Memphis Grizzlies: Tyler Dorsey

Atlanta Hawks: Shelvin Mack, Jabari Bird

Boston Celtics: 2. tur draft hakkı

HOUSTON-INDIANA TAKASI

Indiana Pacers: Nik Stauskas, Wade Baldwin, 2. tur draft hakkı

Houston Rockets: Maarty Luenen’in hakları

MONROE, BROOKLYN’E

Brooklyn Nets: Greg Monroe, 2. tur draft hakkı

Toronto Raptors: Nakit para

PORTLAND-SACRAMENTO TAKASI

Portland Trail Blazers: Skal Labissiere

Sacramento Kings: Caleb Swanigan

BRADLEY, MEMPHIS’E

Los Angeles Clippers: JaMychal Green, Garrett Temple

Memphis Grizzlies: Avery Bradley

HOUSTON-PHILADELPHIA

Philadelphia 76’ers: James Ennis

Houston Rockets: 2. tur draft hakkı

WASHINGTON-NEW ORLEANS TAKASI

Washington Wizards: Wesley Johnson

New Orleans Pelicans: Markieff Morris, 2023 ikinci tur draft hakkı

BARNES, SACRAMENTO’YA

Sacramento Kings: Harrison Barnes

Dallas Mavericks: Zach Randolph, Justin Jackson

SACRAMENTO-HOUSTON-CLEVELAND TAKASI

Houston Rockets: Iman Shumpert, Nik Stauskas, Wade Baldwin

Cleveland Cavaliers: Brandon Knight, Marquese Chriss, 2019 1. tur draft hakkı (korumalı)

Sacramento Kings: Alec Burks, 2. tur draft hakkı

WASHINGTON-CHICAGO TAKASI

Chicago Bulls: Otto Porter Jr.

Washington Wizards: Jabari Parker, Bobby Portis, 2023 2. tur draft hakkı

MIAMI-PHOENIX TAKASI

Phoenix Suns: Tyler Johnson, Wayne Ellington

Miami Heat: Ryan Anderson

MILWAUKEE-DETROIT TAKASI

Milwaukee Bucks: Stanley Johnson

Detroit Pistons: Thon Maker

HARRIS, 76’ERS’A

Philadelphia 76’ers: Tobias Harris, Boban Marjanovic, Mike Scott

Los Angeles Clippers: Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala, 2020 ilk tur draft hakkı, 2021 ilk tur draft hakkı, 2021 ikinci tur draft hakkı, 2023 ikinci tur draft hakkı

LAKERS-DETROIT TAKASI

Los Angeles Lakers: Reggie Bullock

Detroit Pistons: Sviatoslav Mykhailiuk, 2021 2. tur draft hakkı

PORTLAND-CLEVELAND TAKASI

Portland Trail Blazers: Rodney Hood

Cleveland Cavaliers: Wade Baldwin, Nik Stauskas, 2021 2. tur draft hakkı, 2023 2. tur draft hakkı

PORZINGIS, DALLAS’A

Dallas Mavericks: Kristaps Porzingis, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr., Trey Burke

New York Knicks: Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, 2 ilk tur draft hakkı. (SPOR SERVİSİ)