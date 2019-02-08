NBA’de takas dönemi sona erdi: Tüm takasların listesi
NBA'de büyük heyecana sahne olan takas dönemi sona erdi. Anthony Davis, Pelicans'ta kalırken Doğu Konferansı ekipleri önemli hamleler yaptı.
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NBA’de takas dönemi sona erdi. Son günlerin en çok konuşulan ismi Anthony Davis’in takası konusunda New Orleans Pelicans’la Los Angeles Lakers anlaşmaya varamadı. Takas döneminin bu sezona etki edecek en önemli hamleleri Doğu Konferansı’nın zirve adayı takımlarından geldi. Doğu şampiyonluğu için çekişen takımlardan Toronto Raptors Marc Gasol’u, Milwaukee Bucks Nikola Mirotic’i, Philadelphia 76’ers Tobias Harris’i kadrosuna kattı. Sakatlığı sebebiyle bu yıl oynayamayacak olan Kristaps Porzingis’in New York’tan Dallas’a takası da en büyük hamlelerden biriydi.
NBA’de All-Star arasına yaklaşılırken hayata geçirilen tüm takaslar şöyle:
GASOL, TORONTO’YA
Memphis Grizzlies: Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles ve 2024 2. tur draft hakkı
Toronto Raptors: Marc Gasol
MIROTİC, BUCKS’A
Milwaukee Bucks: Nikola Mirotic
New Orleans Pelicans: Jason Smith, Stanley Johnson, Denver’ın 2019 2. tur draft hakkı, Washington’ın 2020 ve 2021 ikinci tur draft hakları, Milwaukee’nin 2020 2. tur draft hakları
Detroit Pistons: Thon Maker
MUSCALA, LAKERS’A
Los Angeles Clippers: Michael Beasley, Ivica Zubac
Los Angeles Lakers: Mike Muscala
FULTZ, MAGIC’E
Orlando Magic: Markelle Fultz
Philadelphia 76’ers: Jonathan Simmons, ilk tur ve ikinci tur draft hakkı,
GRIZZLIES, HAWKS VE CELTICS’İN ÜÇLÜ TAKASI
Memphis Grizzlies: Tyler Dorsey
Atlanta Hawks: Shelvin Mack, Jabari Bird
Boston Celtics: 2. tur draft hakkı
HOUSTON-INDIANA TAKASI
Indiana Pacers: Nik Stauskas, Wade Baldwin, 2. tur draft hakkı
Houston Rockets: Maarty Luenen’in hakları
MONROE, BROOKLYN’E
Brooklyn Nets: Greg Monroe, 2. tur draft hakkı
Toronto Raptors: Nakit para
PORTLAND-SACRAMENTO TAKASI
Portland Trail Blazers: Skal Labissiere
Sacramento Kings: Caleb Swanigan
BRADLEY, MEMPHIS’E
Los Angeles Clippers: JaMychal Green, Garrett Temple
Memphis Grizzlies: Avery Bradley
HOUSTON-PHILADELPHIA
Philadelphia 76’ers: James Ennis
Houston Rockets: 2. tur draft hakkı
WASHINGTON-NEW ORLEANS TAKASI
Washington Wizards: Wesley Johnson
New Orleans Pelicans: Markieff Morris, 2023 ikinci tur draft hakkı
BARNES, SACRAMENTO’YA
Sacramento Kings: Harrison Barnes
Dallas Mavericks: Zach Randolph, Justin Jackson
SACRAMENTO-HOUSTON-CLEVELAND TAKASI
Houston Rockets: Iman Shumpert, Nik Stauskas, Wade Baldwin
Cleveland Cavaliers: Brandon Knight, Marquese Chriss, 2019 1. tur draft hakkı (korumalı)
Sacramento Kings: Alec Burks, 2. tur draft hakkı
WASHINGTON-CHICAGO TAKASI
Chicago Bulls: Otto Porter Jr.
Washington Wizards: Jabari Parker, Bobby Portis, 2023 2. tur draft hakkı
MIAMI-PHOENIX TAKASI
Phoenix Suns: Tyler Johnson, Wayne Ellington
Miami Heat: Ryan Anderson
MILWAUKEE-DETROIT TAKASI
Milwaukee Bucks: Stanley Johnson
Detroit Pistons: Thon Maker
HARRIS, 76’ERS’A
Philadelphia 76’ers: Tobias Harris, Boban Marjanovic, Mike Scott
Los Angeles Clippers: Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala, 2020 ilk tur draft hakkı, 2021 ilk tur draft hakkı, 2021 ikinci tur draft hakkı, 2023 ikinci tur draft hakkı
LAKERS-DETROIT TAKASI
Los Angeles Lakers: Reggie Bullock
Detroit Pistons: Sviatoslav Mykhailiuk, 2021 2. tur draft hakkı
PORTLAND-CLEVELAND TAKASI
Portland Trail Blazers: Rodney Hood
Cleveland Cavaliers: Wade Baldwin, Nik Stauskas, 2021 2. tur draft hakkı, 2023 2. tur draft hakkı
PORZINGIS, DALLAS’A
Dallas Mavericks: Kristaps Porzingis, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr., Trey Burke
New York Knicks: Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, 2 ilk tur draft hakkı. (SPOR SERVİSİ)