Rahibelerden çağrı: Erkeklerin hakim olduğu yönetim değişmeli

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'in kiliselerde bazı papaz ve piskoposların rahibelere cinsel istismarda bulunduğunu kabul etmesinin ardından ABD'deki rahibelerden tepki geldi.

AA'nın haberine göre, ABD'deki rahibelerin çatı kuruluşu 'Kadın Dindarlar Liderlik Konferansı' üyeleri yaptıkları açıklamada, Katolik kiliselerindeki erkeklerin hakim olduğu yapının değişmesi çağrısında bulundu. Cinsel istismar mağduru rahibelerin "güven duyabileceği" bir ihbar mekanizması kurulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Kilise ahlaki güvenilirliğini yeniden kazanmak ve yaşanabilir bir gelecek istiyorsa, şu anki yönetim yapısı değişmeli" ifadeleri kullanıldı. Kadın Dindarlar Liderlik Konferansı, ABD'deki rahibelerin yüzde 80'ini temsil ediyor.

NE OLMUŞTU?

Çok sayıda rahibenin tacize uğradığını açıklamasının ardından Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden uçakla Vatikan'a dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Francis, rahiplerin çok sayıda rahibenin cinsel saldırıya maruz kaldığını ilk kez kamuoyu önünde itiraf etmişti. Hatta bir istismar vakasında, rahibelerin "seks kölesi" olarak tutulduğunu ifade etmişti. Kiliselerin konuya müdahale etmeye çalıştığını kaydeden Papa, buna rağmen bu tür vakaların hala sürdüğünü söylemişti.

Francis, Katolik kilisesi rahiplerinin ve piskoposların rahibelere cinsel tacizlerinin halen süre gelen bir sorun olduğunu kabul ederek, bunun önüne geçmek için daha çok tedbir alınması gerektiğini ifade etmişti. (HABER MERKEZİ)