Uzaklaştırma kararına rağmen eve gelen erkek eşini bıçakla öldürdü

Bolu'da, 4 çocuk annesi 29 yaşındaki Iraklı Saja Jamel Mansur, hakkında uzaklaştırma kararı olan evli olduğu erkek 36 yaşındaki Haydar Fadıl Haşim tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ta polis memurluğu yapan Haydar Fadıl Haşim, polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, evli olduğu fakat bir süredir ayrı yaşadığı Saja Jamel Mansur'un evine gitti. Daha önce Irak'ta polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim ile Saja Jamel Mansur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, kadını göğsünden 3 kez bıçaklayıp boğazını kesti. Daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne giden Haydar Fadıl Haşim teslim oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EVE GELDİ

4 çocuk annesi Saja Jamel Mansur'un 1 hafta önce evli olduğu erkeğin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca cinayet sırasında yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğun Irak vatandaşı bir yakınlarının yanında oldukları öğrenildi. (HABE