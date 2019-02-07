Barışma bahanesiyle buluştuğu kadını bacaklarından vurup kaçtı

Bolu'da genç bir kadın, kendisiyle barışma bahanesiyle buluşan erkeğin saldırısına maruz kaldı. Bacaklarına 6 el ateş edilen kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Nihat B., bir süredir ayrı olduğu Huri G. ile barışma bahanesiyle 6 Şubat'ta buluştu. Nihat B., yanındaki 2 arkadaşıyla beraber buluştuğu Huri G.'yi otomobile bindirdi. Huri G. ve Nihat B., arka koltukta otururken, yanlarında bulunanlardan biri, aracı sürdü diğeri de ön koltukta oturdu. Issız yere gidilirken, Huri G. ve Nihat B. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nihat B., tabancasıyla Huri G.'nin bacaklarına 6 el ateş etti. Nihat B. ve beraberindekiler, yaraladıkları kadını Sağlık Mahallesi'ndeki özel hastanenin bahçesine bırakıp, kaçtı. Hastane personelinin görmesiyle yaralı kadına müdahale edildi. Huri G., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma başlattı. Şüpheliler, gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesi'nde yakalandı. Hurdacılık yapan da yapan temizlik firması sahibi Nihat B. ve beraberindeki 2 kişi, gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

OTOMOBİLDE DÖNER BIÇAĞI VE MERMİLER BULUNDU

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğünün bahçesine getirilen, genç kadının vurulduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada, aracın içinde, özel muhafaza kılıfı bulunan döner bıçağı ile 2 mermi bulundu. Ayrıca otomobilin sol arka kapısında, mermilerin açtığı delikler görüldü. (HABER MERKEZİ)