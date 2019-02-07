07 Şubat 2019 12:31
EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek
Emek Partisi (EMEP), 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız aday gösterecek. EMEP'in adayı Reyhan Başaran olacak.
EMEP İzmit ilçe eski Başkanı Reyhan Başaran
Fotoğraf: Evrensel
Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için İzmit İlçe eski başkanı Reyhan Başaran'ı bağımsız aday gösterecek.
10 Şubat Pazar günü saat 12.30'da İzmit Belediye İş Hanı Önünde yapılacak ve kamuoyuna duyurulacak adaylık açıklamasına EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da katılacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla parti olarak seçime girmesi engellenen EMEP, çıkardığı bağımsız adayla seçim çalışmasını yürütecek. (Kocaeli/EVRENSEL)
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