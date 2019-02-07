07 Şubat 2019 00:04

1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa

ABD, Guatemala’daki sömürü çarkına çomak sokulmasına darbeyle yanıt verdi. “10 yıllık bahar”a veda edilirken 200 bin kişinin öldüğü iç savaş başladı.

1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa

ABD Başkanı Dwight Eisenhower ve Dışişleri Bakanı John Foster Dulles

Fotoğraf: Wikimedia Commons

    • Paylaş

    Mithat Fabian SÖZMEN

    “İktidarı ele geçirmiş olan komünist hükümetten kurtulmak zorundaydık.”

    Darbe sırasında ABD Başkanı olan Dwight Eisenhower’ın 10 Haziran 1963’te yaptığı konuşma.

    19. yüzyılın ikinci yarısında Orta Amerika, kahve üretiminde oynadığı rolle dünya pazarına girdi. Bu dönemde kahve üretiminin altıda birini gerçekleştiren bölgede kahve, ulusal burjuvazinin ortaya çıkmasında en önemli rolü oynadı. Guatemala’da 1870 liberal devriminin öncüsü Justo Rufino Barrios, bu kesimin sözcüsüydü ve ülke politikasında burjuvazi böylece söz sahibi oldu. Ancak kahve üretimi de tüketimi de Kuzey Amerikalıların kontrolündeydi ve esas patronlar için ulusal burjuvazi kullanışlı bir araçtı.

    Bu araç ve denetimindeki zor gücüyle sahipsiz, kiliseye ya da devlete ait topraklar hızla özel mülkiyete geçirilirken yerlilerin yerleşimleri yağmalandı. Bunun yarattığı gerginlik, yerlilere karşı yeni bir baskı sürecinin başlangıcını oluşturdu. Toprağını satmayı reddeden köylüler orduya alınıyor ya da plantasyonlarda zorla çalıştırılıyordu. Ücret sisteminin getirilmesi dahi yalnızca sözde bir değişim yarattı. İşçiler, kahve üreticilerinin kölesi gibiydi tabii kahve üreticileri de ABD’nin emir eriydi.

    UNITED FRUIT COMPANY’NİN YÜKSELİŞİ

    20. yüzyılın başında denkleme muz da dahil oldu. Bu dönemde ABD’li tekellerin hakimiyeti sorgulanamaz hale geldi. United Fruit Company’nin (UFC) bölgede uzun yıllar sürecek hükümdarlığının başlangıcı da bu yıllara rastlıyor. UFC, Guatemala’da kahve ticareti için ulusal sermayenin kaynaklarıyla inşa edilen demir yolları başta olmak üzere nakliye yollarını hakimiyeti altına alırken hızla toprakları ve esas olarak da politikacıları ele geçirdi. 1920’lerde Guatemala artık resmen United Fruit Company’nin kontrolü altındaydı. ABD’ye bu denli bağlılık, 1929 Buhranı’nın etkisini de artırdı. Orta Amerika’nın her yerinde ekonomik çöküş en sert şekilde işçileri ve köylüleri vurdu. Yerlilerin toprakları tamamen yağmalandı, işsizlik arttı, kamu emekçilerinin maaşlarında ciddi düşüşler gerçekleştirildi, grevler patlak vermeye başladı. Bu aşamada ABD ve bu ülkeleri gizli değil açık şekilde yöneten tekellerin en büyük dostu diktatörlerdi.

    DİKTATÖR UBICO VE BUHRAN YILLARI

    Diktatör Jorge Ubico | Fotoğraf: Wikimedia Commons

    Guatemala’da Jorge Ubico, 1933 yılında 100’e yakın sendikacı, üniversiteli ve siyasetçiyi katletti. Yerlilere has Aylaklık Yasası çıkarıldı. Her yerlinin çalıştığı günlerin işaretlendiği bir iş karnesi vardı. Karne yetersiz görülürse cezası hapis ya da kölelikti. Bu şartlar Ubico diktatörlüğüne 13 yıl ömür sağladı.

    Ancak 2. Dünya Savaşı’nın neden olduğu şartlar emekçiler için ülkeyi yaşanmaz hale getiriyordu. Franco ve Mussolini hayranı Ubico da komşusu El Salvador’da “meslektaşı” Maximiliano Hernandez Martinez’in başına gelenlerden korkar hale gelmişti. Martinez kısa süreliğine koltuktan uzaklaştırıldıktan sonra geri dönmüş ve başlattığı terör süreci çok sayıda devrimcinin Guatemala’ya sığınmasına neden olmuştu. Aynı dönemde Guatemala’da üniversite gençliği demokrasi talebiyle ayaktaydı ve Ubico, komşuda yaşananların kendi başına da gelmemesi için 22 Haziran 1944’te anayasayı askıya aldı.

    Aynı yıl ABD’de yayımlanan Reader’s Digest dergisi, ücretleri düşürerek enflasyonu önlediğini söylediği Ubico’ya övgüler yağdırıyordu. Ancak o dönemler, bu tip yayınların özellikle Guatemala içindeki propaganda etkisi çok daha düşüktü.

    “10 YILLIK BAHAR” BAŞLIYOR

    Ubico’nun anayasayı askıya alması, tepkileri iyice büyüttü. Emekçilerin genel grev kararı sonrası büyüyen eylemler Ubico’nun istifasıyla sonuçlandı. Ancak Ubico, koltuğunu kendi oluşturduğu bir askeri cuntaya devretmişti. Bu cunta da ABD’nin güdümündeydi ve halkın taleplerini karşılaması imkansızdı. Ekim 1944’te bir grup subay, cuntayı alaşağı etti. “Ekim Devrimi” olarak anılan bu olaylar, genel seçimlerin yapılması ve Juan Jose Arevalo’nun göreve gelmesiyle neticelendi.

    Arbenz'in 1945 yılındaki bir mitinginden... | Fotoğraf: Wikimedia Commons

    Arevalo, Guatemala’da kabus gibi yılların ardından “10 yıllık bahar” olarak anılan dönemi başlattı. Kamulaştırmalar, işçi haklarında iyileştirme, toprak reformu, komünist partinin yasal hale getirilmesi gibi pek çok yapısal düzenlemeyle taçlanan bu süreç, UFC başta olmak üzere ABD’li tekellerin ülkede at koşturmasını imkansız hale getiriyordu.

    Başkan Arbenz'i ve 500 bin kişinin yararlandığı tarım reformunu kutlayan duvar resmi. | Fotoğraf: Soman/Wikimedia Commons (CCBY-SA 2.5)

    ABD, DARBEYE HAZIRLANIYOR

    Gidişattan rahatsız olan UFC, Guatemala’nın bir “Sovyet uydusu”na dönüştüğü propagandasını ABD gazeteleri ve Senato üzerindeki etkisiyle yaymaya başladı. Bir “isyancılar ordusu” oluşturuldu, başına 1950’deki darbe girişiminin başarısız lideri Carlos Castillo Armas getirildi. Sürgündeki Guatemalalılar ve paralı askerlerden oluşan ordu, Florida’daki kamplarda eğitildi. Ülke içerisinde muhafazakarlar ve Katolik Kilisesi, ülke dışında ABD medyası propaganda bombardımanına başladı. Haziran 1954’te Armas ve ordusu ülke içerisine girdi. CIA kontrolündeki uçaklar, başkent Guatemala City’de ordu karargahını bombalamaya başladı. 1951’de Arevalo sonrası görevi devralan Jacobo Arbenz, 27 Haziran’da kanlı katliamların önüne geçmek için görevden ayrılacağını açıkladı ve yeni bir askeri kliğe koltuğu devretti. Ancak ABD bununla da yetinmedi, General Carlos Enrique Diaz da kendi elemanları olmadığı için hava bombardımanları devam etti. Nihayetinde Castillo Armas tam hakimiyeti ele geçirdi.

    Carlos Castillo Armas | Görsel: Wikimedia Commons

    KARŞILIKLI DARBE TEŞEKKÜRLERİ VE İTİRAFLARI

    Armas, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ABD’ye yaptığı “teşekkür” ziyaretinde Başkan Yardımcısı Richard Nixon’a “Bana ne yapmamı istediğini söyle” diyecek kadar açık sözlüydü.

    Bu dönemde CIA’in 1 numaralı ismi olan Allen Dulles, darbe sonrası harekatta önemli rol üstlenen Honduras, Guatemala, Kosta Rika ve Nikaragua’daki büyükelçilere kutlama telgrafları göndermişti. Dulles, bu başarısına uygun olarak darbeden kısa bir süre önce United Fruit Company’nin yöneticiliğine getirildi. Diktatör Ubico döneminde United Fruit Company’nin avukatı ise Allen Dulles’in kardeşi ve dönemin Dışişleri Bakanı Foster Dulles’ti. Dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower, 1963’te yaptığı bir konuşmada “İktidarı ele geçirmiş olan komünist hükümetten kurtulmak zorundaydık” diyerek sorumluluğunu açıkça dile getirmekten çekinmiyordu. İşin komiği Arbenz, komünist değildi yapmaya çalıştığı şey esas olarak ülkede kapitalist gelişmeyi rayına oturtmak ve orta sınıfı büyütmekti. Bunları yaparken ulusal bağımsızlığı gözetmesi ABD’nin çıkarlarına ters düşüyordu ve bu yüzden “komünist” suçlamasıyla darbeye meşruiyet kazandırılmaya çalışıldı. ABD bu taktiği ileride sık sık kullanacaktı.

    DARBENİN SONUÇLARI

    Guatemala’da darbe korkunç bir diktatörler ve iç savaş süreci başlattı. Toprak reformu, kamulaştırılan toprakların United Fruit Company’e iade edilmesiyle tersine çevrildi. İç savaş süreci boyunca 200 bin kişi katledildi.

    Teksas Üniversitesi’nde görev yapan ve aynı zamanda “Eisenhower ve Latin Amerika: Antikomünizmin Dış Politikası” kitabının yazarı olan tarihçi Stephen G. Rabe bu dönemi “CIA müdahalesi Guatemala’da berbat bir şiddet, cinayet ve işkence döngüsünü başlattı” sözleriyle tanımlıyor. Ancak daha da korkuncu, Guatemala modelinin ABD için oldukça verimli bir sistem olarak kabul edilerek benimsenmesidir. Darbeyi “ABD’nin Latin Amerika’yla ilişkilerindeki en önemli olay” olarak tanımlayan Rabe, sonrasında Küba, Brezilya, Şili gibi ülkelerde tekrarlanan darbe ve işgal senaryolarında ABD’nin aynı taktikleri izlediğini vurgular.

    Yazıda yararlanılan kaynaklar:
    Eduardo Galeano, Latin Amerika’nın kesik damarları
    Stephen G. Rabe, Eisenhower ve Latin Amerika: Antikomünizmin Dış Politikası

    Yarın 1964 Bolivya darbesi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ayşe Atasayar'ın katil zanlısı Murat Akar tahliye edildi
    SONRAKİ HABER

    Meksika'da toplu mezar bulundu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ocak ayı enflasyon rakamları emekçilere ne söylüyor?

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Seçimlere giderken, rejim siyasetinin sağı, solu

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    ‘TİS yılı’ ve ‘kriz yılı’nın çakışmasının imkanları

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Silahla sokağa çıkma çağrıları

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez ki iadesi olsun

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıkta yeni çağ: İnternetten sonra
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı

    Ülkenin batı kesiminde yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise yer yer sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa
    1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa

    ABD, Guatemala’daki sömürü çarkına çomak sokulmasına darbeyle yanıt verdi. “10 yıllık bahar”a veda edilirken 200 bin kişinin öldüğü iç savaş başladı.

    Ayşe Atasayar'ın katil zanlısı Murat Akar tahliye edildi
    Ayşe Atasayar'ın katil zanlısı Murat Akar tahliye edildi

    Öğretmen Ayşe Atasayar’ın ölümüne ilişkin davada katil zanlısı Murat Akar, 25 yıl hapse mahkum olmuştu. Yargıtay kararı bozdu, Akar tahliye edildi.

    Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı eylem yaptı
    Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı eylem yaptı

    Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına Ankara'da yaptıkları eylemle tepki gösterdi.

    Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu
    Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu

    Tunus'ta binlerce öğretmen, sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    Tayaş yönetimi: Kriz var, işiniz var diye 20-30 kat şükredin
    Tayaş yönetimi: Kriz var, işiniz var diye 20-30 kat şükredin

    Tayaş’ta işçiler, patronun krizi bahane ederek baskı uyguladığını, kendilerine işten atma tehdidinde bulunduğunu anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Şule Çet davası 15 Mayıs'a ertelendi
    Şule Çet davası 15 Mayıs'a ertelendi

    Şule Çet davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da çöken 7 katlı binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı
    Kartal'da çöken 7 katlı binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

    Kartal'da, 7 katlı bina çöktü. 1 kadın yaralı kurtarıldı. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi

    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur
    SALDA GÖLÜ'NÜN MİLLET BAHÇESİ YAPILMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR

    GÜNCELLENDİ
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA-All Star'a dair tüm bilinmesi gerekenler
    2019 NBA-All Star'a dair tüm bilinmesi gerekenler
    Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü
    Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

    Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatın 5. katından merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'dan helikopter, atlı polis ve yüzlerce çevikle ODTÜ ziyareti
    Erdoğan'dan helikopter, atlı polis ve yüzlerce çevikle ODTÜ ziyareti

    Erdoğan’ın ODTÜ ziyareti öncesi yerleşkede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Üniversitede adeta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    CHP’li Özgür Ceylan: Soru önergesi verdiğim için mahcup olacak değilim
    CHP’li Özgür Ceylan: Soru önergesi verdiğim için mahcup olacak değilim

    CHP Milletvekili Özgür Ceylan, TBMM’de görevli personelin AKP’li adayların konaklaması karşılığı çalıştırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak
    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP seçmeninin batıda güç birliği yapacağını ifade etti. Oluç ayrıca 8 ilin belediye başkan adaylarını da açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Fransa, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan ediyor
    Fransa, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan ediyor

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan edileceğini duyurdu.

    Mecliste bekleyen maden kanununa eleştiri: Yeni iş kazalarına davetiye
    Mecliste bekleyen maden kanununa eleştiri: Yeni iş kazalarına davetiye

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM’de bekleyen maden kanunu teklifinin yeni iş cinayetlerine davetiye çıkaracağı uyarısında bulundu.

    68 bin ‘İhlaszede’ için verilen teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    68 bin ‘İhlaszede’ için verilen teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    İhlas Finans Bankasından parasını alamayan 68 bin kişi için verilen kanun teklifi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

    Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
    Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

    Tütün yasasını protesto eden üreticiler hakim karşısına çıktı
    Tütün yasasını protesto eden üreticiler hakim karşısına çıktı

    Adıyaman’da tütün düzenlemesini protesto ettiği için haklarında dava açılan 39 üretici hakim karşısına çıktı.

    SP lideri: ‘Sülün Osman’ reklamımız baskı sonucu kaldırıldı
    SP lideri: ‘Sülün Osman’ reklamımız baskı sonucu kaldırıldı

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sülün Osman" reklam filminin baskıyla yayından kaldırıldığını açıkladı.

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca: Salda Gölü, beton ormanı olmasın
    CHP’li Gülizar Biçer Karaca: Salda Gölü, beton ormanı olmasın

    Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılması kararına CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tepki gösterdi.

    Erdoğan'a bir takım daha: Cumhurbaşkanlığı Spor
    Erdoğan'a bir takım daha: Cumhurbaşkanlığı Spor

    Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor adlı futbol kulübü Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grupta mücadele edecek.

    Ocak ayında 43 kadın erkekler tarafından öldürüldü
    Ocak ayında 43 kadın erkekler tarafından öldürüldü

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2019 Ocak ayı raporuna göre, 43 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

    CHP’li Çakırözer: Gazeteciler 2019’a da mahkeme kapılarında girdi
    CHP’li Çakırözer: Gazeteciler 2019’a da mahkeme kapılarında girdi

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer 2019 yılı Ocak ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.

    Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatında polis, işçilere saldırdı
    Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatında polis, işçilere saldırdı

    Bayraklı'daki şehir hastanesinde iş bırakan işçilerle şirket yöneticileri arasında yaşanan tartışma üzerine polis işçilere saldırdı.

    Almanya’da otobüs şoförleri grevle uyardı
    Almanya’da otobüs şoförleri grevle uyardı

    Almanya’da işverenle görüşmelerin tıkanması üzerine uyarı grevi yapan özel otobüs çalışanları ücret zammı ve diğer haklarını istedi.