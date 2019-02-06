06 Şubat 2019 21:21
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Adıyaman’da Abdurrahman Genç isimli inşaat işçisi, elektrik tellerine temas ederek hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA
Aduyaman Büyükkavaklı köyünde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 47 yaşındaki Abdurrahman Genç, elektrik tellerine temas etti.
Çalışma arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Genç’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çatı ustasının cesedi, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (Adıyaman/AA)
ETİKETLER: İş cinayetiAdıyaman
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