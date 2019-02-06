Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Aduyaman Büyükkavaklı köyünde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 47 yaşındaki Abdurrahman Genç, elektrik tellerine temas etti.

Çalışma arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Genç’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çatı ustasının cesedi, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (Adıyaman/AA)