Ener Liva mağdurları suç duyurusunda bulunacak

Kocaeli’de yıllar önce başlatılan fakat tamamlanmayan Ener Liva konut projesinin mağdurları Kocaeli Cumhuriyet Savcısı ile görüştü.

İzmit Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve CHP eski Milletvekili Sefa Sirmen ile ortağı Ziya Akçay tarafından projesi başlatılan Ener Liva evleri, Sirmen ve Akçay'ın iflas etmesi sonrası durmuştu.

115 konut ve 189 rezidans daire bulunan proje, pek çok insanı mağdur etti. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen vatandaşlar, Kocaeli Adliyesine gelerek Cumhuriyet Savcısı ile görüştü.

Neler yapabileceklerine dair görüş alan vatandaşlar, mağduriyetlerini Kocaeli Cumhuriyet Savcısına iletti. Mağduriyetlerinin giderilmesi için hak arayışlarını sürdüreceklerini söyleyen vatandaşlar, proje sahipleri hakkınca suç duyurusunda bulunacak. (Kocaeli/EVRENSEL)