Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Samsun Atakum’da İstiklal Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan kalıp ustası Yılmaz Uzun (46), dengesini kaybederek 5. kattaki merdiven boşluğundan zemine düştü.

Uzun, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Uzun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Samsun/AA)