06 Şubat 2019 16:28

68 bin ‘İhlaszede’ için verilen teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İhlas Finans Bankasından parasını alamayan 68 bin kişi için verilen kanun teklifi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

68 bin ‘İhlaszede’ için verilen teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

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    2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sırasında batan İhlas Finans Bankasından parasını alamayan 68 bin kişi için Meclise sunulan kanun teklifi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

    Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, teklifin TBMM’deki görüşmeleri sırasında, CHP-İYİ Parti ve HDP’li vekiller kabul oyu kullandı. Ancak öneri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun ise kabul oyu vermeleri dikkati çekti.

    9 ay sonra 68 bin kişinin parasını alamadığı davanın zaman aşımıza uğrayacağını hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin salı günkü grup toplantısında konu hakkında diğer partilere şöyle seslenmişti: “Vicdan sahibi AKP, MHP, HDP, İyi Parti milletvekillerine sesleniyorum; kul hakkını, alın terini savunuyorsanız, Allah’a inanıyorsanız bu kanuna evet diyeceksiniz. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Yeter ki bu ülkenin vatandaşları için taş taş üstüne koyan bir irade sergilensin.”

    ZARAR TAZMİN EDİLEBİLİR

    Teklif sahibi CHP’li Akif Hamzaçebi, yaptığı konuşmada milletvekillerinden destek istedi:

    “Şubat 2001’de İhlas Finans da tasfiye sürecine sokuldu. 2001’den bu yana paralarını alamayan vatandaşlarımızın parasını almaları için kanun teklifini huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Teklif kabul edilirse, İhlas Finans da tıpkı TMSF’ye devredilen bankalar gibi tasfiyeye tabii tutulacak. Hazinenin uğramış olduğu zarar da İhlas Finans’ın sahiplerinin mal varlığına gidilmek suretiyle kendilerinden tahsil edilecektir.

    DİĞER BANKA SAHİPLERİNİN MALLARINA EL KONULMUŞTU

    2001 ekonomik kriz sürecinde İhlas Finans gibi birçok banka zora düştü. Hazine, 22 milyar doları kamu bankalarına 27 milyar doları da TMSF’ye devredilen bankalar olmak üzere 47 milyar dolar kaynağı bankacılık sektörüne aktardı.

    TMSF, bankalara para yatıran mevduat sahiplerinin parasını ödedi. Banka sahiplerinin mal varlığına gitmek suretiyle bunları paraya çevirerek tasfiye yoluna gitti. (HABER MERKEZİ)

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