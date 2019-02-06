6 çocuğun öldüğü Kur'an kursu yangınında tek suçlu bulundu

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında Kulp’ta 6 çocuğun yaşamını yitirdiği Kuran kursu yangınıyla ilgili davada eğitmen Faruk Işık’a 9 yıl 3 ay hapis cezası verirken, diğer 5 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kuran kursunda 2015 yılında çıkan ve 6 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili tutuksuz 6 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Mağdur avukatları, sanıkların üzerlerine atılı “Görevi kötüye kullanma” ve “Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise, müvekkillerinin beraatını istedi.

1 KİŞİYE HAPİS, 5 KİŞİYE BERAAT

Alınan son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, kursta eğitmen olarak görev yapan Faruk Işık’a, “taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak”tan 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, müdafi avukatların Işık’ın tutuklanması yönündeki taleplerini ise reddetti.

Heyeti, haklarında “Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak”tan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Köy Muhtarı Özcan Ceylan ile İhtiyar Heyeti'nde yer alan Abdullah Cengiz, Hanifi Dizmen, Hiyasettin Bartar ve Sebahattin Çankaya hakkında ise beraat kararı verdi.

MÜFTÜ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Davanın 16 Ocak’ta görülen önceki duruşmasında mahkeme heyeti, bilirkişi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda dönemin Kulp İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik hakkında “taksirle birden çok kişinin ölüme sebebiyet vermek”ten suç duyurusunda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Kulp Müftülüğü'ne bağlı Karaağaç Köyü’ndeki yatılı Kuran kursunda 1 Aralık 2015 günü gece saat 02.00- 02.15 arasında çıkan yangında Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun isimli 6 çocuk yanarak yaşamını yitirmişti.

Olay ile ilgili açılan davada, yangının çıktığı Kuran kursu öğreticisi Faruk Işık ve Köy Muhtarı Özcan Ceylan hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlarından 3’er yıldan 18’er yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dava kapsmaında yine Kuran kursu binasını inşa eden Köy Muhtarlığı İhtiyar Heyeti'nde yer alan Abdullah Cengiz, Hanifi Dizmen, Hiyasettin Bartar ve Sebahattin Çankaya’nın ise “Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istenmişti.