Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
Gaming İstanbul 2019’da bağımsız oyun geliştiricilere mikrofon uzattık. Onlarla projelerini, yaşadıkları sorunları ve taleplerini konuştuk.
06 Şubat 2019 10:13
31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Gaming İstanbul 2019 Fuarı sona erdi. Oyunseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda büyük yapım şirketlerinin yanı sıra; bağımsız oyun geliştiricileri de yer alarak projelerini görünür kılmaya çalıştı.
Biz de bağımsız oyun geliştiricilerine mikrofon uzatıp; yaşadıkları problemleri ve taleplerini konuştuk. (İstanbul/EVRENSEL)
ETİKETLER: Gaming İstanbul 2019
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