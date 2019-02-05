Fransız Mediapart gazetesinde arama yapılmasına gazeteciler engel oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Eski Başkoruması Alexandre Benalla skandalının basına yansımasında büyük rol oynayan Mediapart haber sitesinin bürolarında savcılık arama yapmak istedi. Ancak gazete çalışanları “basın özgürlüğü” adına savcı ve polislerin binaya girmesine izin vermedi.

Paris Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta Benalla’ya ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayımlayan Mediapart’a “mahremiyet ihlali” gerekçesiyle ön soruşturma açtı. Ancak Fransız yasalarına göre, ön soruşturma kapsamındaki aramalarda aranan kişinin rızası gözetiliyor veya hakim kararının olması gerekiyor. Mediapart’ın araştırmacı gazetecilerinden Fabrice Arfi, söz konusu soruşturmanın gazeteciliğin kaynak gizliliği ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle savcı ve polislerin binada arama yapmalarına izin vermediklerini açıkladı.

MEDIAPART SES KAYITLARINI YAYIMLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Mediapart gazetesi, Benalla ile Macron’un partisi LREM’nin çalışanı Vincent Crase arasında geçtiği iddia edilen önemli bir ses kaydı yayımlamıştı. Benalla skandalının patlak verdiği günden iki gün sonra kaydedildiği iddia edilen seste, Alexandre Benalla bizzat Macron’dan mesaj aldığını söylüyor:

Benalla: “Patron [Emmanuel Macron] dün gece bana bir mesaj yolladı. Onları yiyeceksin, sen onlardan daha güçlüsün, bu yüzden seni benim yanıma aldım.”

Benalla’dan ses kayıtlarının yayımlanmasına tepki gelmezken Fransa Cumhurbaşkanlığı, yaptığı kısa açıklamada kayıtların gerçek olmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Benalla’nın 1 Mayıs gösterilerinde, polislerin kullandığı kaskla, etrafı polislerle çevrili halde yerde yatan bir genci darbettiğine ilişkin görüntüler Le Monde gazetesi tarafından yayımlanmıştı. Paris Savcılığı ise Benalla hakkında “Şiddet uygulamak” ve “Görevini kötüye kullanmak” suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı. Benalla 15 gün görevinden uzaklaştırılmış, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirilmişti. Cumhurbaşkanı Macron’un seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla’ya çok güvendiği belirtiliyor. (MEDYA SERVİSİ)