Urfa'da HDP büro açılışında gözaltına alınan eş başkan adayı serbest

HDP’nin Urfa Ceylanpınar'daki seçim bürosu açılışına katılanlara gaz bombaları ile saldıran polisler, partinin Belediye Eş Başkan Adayı Narin Gezgör'ü gözaltına aldı. Gezgör 2 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan eski PTT Caddesi üzerinde yapmak istediği seçim bürosu açılışına polis saldırdı. 5 Şubat günü Sabah saatlerinde ilçe örgütü binasında bir araya gelen Belediye Eş başkan Adayları Mehmet Ali Kahraman ve Narin Gezgör ile partililer, buradan açılışı yapılacak seçim bürosuna yürümek istedi. Ancak parti binasının hemen önünde kitlenin önünü kesen polis yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine partililer gruplar halinde açılışı yapılacak seçim bürosunun önüne geldi. Burada yaptıkları konuşmalarda eş başkan adaylarından Narin Gezgör Öcalan üzerinde uygulanan tecride değinince, polis hiçbir uyarıda bulunmadan müdahaleye başladı. Atılan gaz bombalarından korunmak için seçim bürosunun içine giren Gezgör, polisler tarafından gözaltına alındı.

Gezgör, ilçe emniyetindeki işlemlerden sonra "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile 6 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gezgör, polisteki işlemlerinin ardından Urfa Adliyesi'ne sevk edildi. Poliste ifade vermeyi reddeden Gezgör, savcılık ifadesinde kadın hak savunucusu olduğunu, DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in açlık grevine değindiğini, Güven'in açlık grevi nedeninin de tecrit olduğunu ifade etti. Konuşmasında Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecride değinince, polislerin uyarı yapmaksızın kalabalığa gaz bombaları ile saldırdığını söyledi.

Savcının "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla adli kontrol uygulanmak üzere mahkemeye sevk ettiği Gezgör, mahkeme tarafından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. (Urfa/MA)