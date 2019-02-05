05 Şubat 2019 15:24
Gazeteci Sertaç Kayar beraat etti
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Gazeteci Sertaç Kayar için beraat kararı verildi.
Fotoğraf: twitter.com/Sertac_Kayar
Gazeteci Sertaç Kayar’a sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan ‘örgüt propagandası’ davasının ikinci duruşması görüldü. Kayar, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada beraat etti.
Kayar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Savcı mütalaa vererek ‘propaganda’ suçundan ceza istedi. Mahkeme heyeti ‘suçun sabit olmadığına’ hükmederek beraat kararı verdi” diye yazdı. (MEDYA SERVİSİ)
Duruşma görüldü. Savcı mütalaa vererek “propaganda” suçundan ceza istedi. Mahkeme heyeti “suçun sabit olmadığına” hükmederek beraat kararı verdi. Beraat aldığım iki davama bakan sevgili avukatım @sivan_ozen ve bugün duruşmaya girerek destek veren @Diyarbakirbaro teşekkür ederim. pic.twitter.com/UtZJHQo64f— Sertaç Kayar (@Sertac_Kayar) 5 Şubat 2019