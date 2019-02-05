Esenyurt’ta iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı

İstanbul Esenyurt’ta, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yaptığı çalışmalar sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş, (İGDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Mahallede güvenlik önlemi alınırken İGDAŞ’ın çalışmaları devam ediyor. (İstanbul/DHA)