05 Şubat 2019 09:28
Son Düzenlenme Tarihi: 05 Şubat 2019 11:32

Eskişehir'de halk otobüsü tırla çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

GÜNCELLENDİ
Eskişehir'de halk otobüsü tırla çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

    • Paylaş

    Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu Kavşağı yakınlarında büyükşehir belediyesine ait halk otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

    Kazada ağır yaralı olmadığını belirten Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, belediye otobüsünün, dönüş yapan TIR'a çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Çakacak, 10 yaralının Şehir Hastanesi'nde, 5 yaralının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 5 yaralının da Yunusemre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade etti. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Donald Trump hakkında ‘bağış’ soruşturması: Savcılık belgeleri istedi
    SONRAKİ HABER

    Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık'a destek
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hesapta yüzde 20, mutfakta yüzde 30

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ‘Düşük profilli başbakan’dan ‘alt düzeyde dış politika’ya!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Halka sahte saflara bölünme dayatması...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Abdi İpekçi ya da gazeteci öldürmek

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Baki kalan gökyüzünde sözcükler

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Sevan Nişanyan, Quaresma Ve Robinho

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    ‘Selim Ağbi’yi hatırlarken
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık'a destek
    Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık'a destek

    TMMOB, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurmadığı kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık’a destek verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi
    Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 59 kişi zehirlendi

    Balıkesir Adliyesi binasında yangın tüplerinden karbonmonoksit gazının sızması sonucu 59 kişi zehirlendi, 4 kişinin durumu ağır.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Menemen zengin yemeği oldu
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Menemen zengin yemeği oldu

    İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

    HDP, Antep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'ı destekleyecek
    HDP, Antep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'ı destekleyecek

    Halkların Demokratik Partisi, Antep Büyükşehir Belediyesi için DSP'den adaylığını açıklayan Celal Doğan’ı destekleyecek​​​​​​​lerini açıkladı.

    Leyla Güven 3 aydır açlık grevinde
    Leyla Güven 3 aydır açlık grevinde

    DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi eylemi 3 aydır devam ediyor.

    Venezuela: Petrol yaptırımları pazarı olumsuz etkileyecek
    Venezuela: Petrol yaptırımları pazarı olumsuz etkileyecek

    Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo: ABD'nin uyguladığı yaptırımlar dünya petrol pazarında olumsuz etkiler oluşturacak.

    Türkiyeli heyet ABD’de: Gündem Suriye ve savunma sistemleri
    Türkiyeli heyet ABD’de: Gündem Suriye ve savunma sistemleri

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, ABD'ye gitti. ABD ile Suriye, FETÖ ve Patriot sistemleri gibi konular görüşülecek.

    Bakan Çavuşoğlu'nun ALES'te sonuncu olan akrabasına "torpil" iddiası
    Bakan Çavuşoğlu'nun ALES'te sonuncu olan akrabasına "torpil" iddiası

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ALES'te sonuncu olan akrabası Şeyma Çavuşoğlu yüksek lisansı kazandı, mahkeme puan listesine erişimi engelledi.

    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur
    SALDA GÖLÜ'NÜN MİLLET BAHÇESİ YAPILMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR

    Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u El Nasr'a kiraladı
    Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'u El Nasr'a kiraladı
    Müzisyen Kemal Dinç: Gelenekselliği kutsamıyorum
    Müzisyen Kemal Dinç: Gelenekselliği kutsamıyorum
    GÜNCELLENDİ
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    Sergi: Rosa Luxemburg’un yaşayan fotoğrafları
    GÜNCELLENDİ
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    ‘Evsizler komünü’nden notlar
    Diyarbakır'da iki ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Diyarbakır'da iki ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 17 mahalle ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede askeri operasyon başlatıldığı bildirildi. 

    Lima Grubu ülkelerinden Venezuela ordusuna "Guaido'yu tanı" açıklaması
    Lima Grubu ülkelerinden Venezuela ordusuna "Guaido'yu tanı" açıklaması

    Lima Grubunda yer alan 10 ülke, Venezuela ordusuna kendini geçici başkan ilan eden "Juan Guaido'ya bağlılığını bildirmesi" çağrısı yaptı.

    Suudi Arabistan ve BAE, ABD silahlarını Yemen'de satıyor
    Suudi Arabistan ve BAE, ABD silahlarını Yemen'de satıyor

    Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD silahlarını El Kaide bağlantılı gruplar dahil birçok grup ve kabileye verdiği ortaya çıktı.

    Tacizin peşini bırakmadı, emlakçı hapis cezası aldı
    Tacizin peşini bırakmadı, emlakçı hapis cezası aldı

    Üniversite öğrencisi G.G. kaldığı evin emlakçısı tarafından tacize uğradı. G.G taciz eden erkeği hapse mahkum ettirdi.

    Malatya'da üretici dertli: Binlerce ton kayısı pazara sürülemedi
    Malatya'da üretici dertli: Binlerce ton kayısı pazara sürülemedi

    2018 hasadını düşük fiyattan satmak zorunda kalan Malatyalı kayısı üreticileri, halen binlerce ton kayısıyı pazara sürebilmiş değil.

    Akademisyen Celil Kaya: Erdoğan aba altından sopa gösteriyor
    Akademisyen Celil Kaya: Erdoğan aba altından sopa gösteriyor

    Celil Kaya, Erdoğan'ın “HDP eşittir PKK. CHP’nin İYİ Partinin, Saadet Partisinin bunlarla iş tutması anlaşılır gibi değil" sözlerini değerlendirdi.

    Tamteks işçileri kötü koşullara karşı örgütlenmekte kararlı
    Tamteks işçileri kötü koşullara karşı örgütlenmekte kararlı

    Kötü çalışma koşullarına karşı sendikalaşan Tamteks işçileri sendikadan istifa etmeleri için baskıya uğradıklarını söylüyor.

    Meral Danış Beştaş: HDP olarak Alper Taş'ı destekleyeceğiz
    Meral Danış Beştaş: HDP olarak Alper Taş'ı destekleyeceğiz

    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, “HDP olarak Beyoğlu’da CHP’den aday olan Alper Taş’ı destekleyeceğiz” dedi.

    2018'de haberler LGBTİ+’lara yönelik ön yargıları besledi
    2018'de haberler LGBTİ+’lara yönelik ön yargıları besledi

    Kaos GL 2018 Medya İzleme Raporu'na göre, 2018’de yazılı basındaki haber ve yazıların yarısı LGBTİ+’lara yönelik ön yargıları besledi.

    AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan SP'ye katıldı
    AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan SP'ye katıldı

    Urfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AKP’den istifa ederek Saadet Partisine katıldı.

    “AKP'nin otel parasını TBMM mi ödedi” tartışması
    “AKP'nin otel parasını TBMM mi ödedi” tartışması

    CHP'li Özgür Ceylan soru önergesi ile ilgili TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştüğünü ancak "Doğru değilmiş, kusura bakmayın" demediğini belirtti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: IMF'ye gitmeyeceğiz
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: IMF'ye gitmeyeceğiz

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "seçimden sonra IMF'ye gidilecek" tartışmalarının "algı operasyonu" olduğunu ileri sürdü.

    Ayhan Bilgen'den Erdoğan'a yanıt: HDP eşittir halktır
    Ayhan Bilgen'den Erdoğan'a yanıt: HDP eşittir halktır

    Erdoğan'ın “HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Gerçek ortada” ifadelerine yanıt veren HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, “HDP eşittir halktır" dedi.

    İş cinayetinde ölen KHK mağduru için Adana’da basın açıklaması yapıldı
    İş cinayetinde ölen KHK mağduru için Adana’da basın açıklaması yapıldı

    Düzce’de çalıştığı inşaatın 4’üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitiren ihraç mağduru öğretmen Kazım Kurnaz için açıklama yapıldı.

    İstanbul Eczacı Odası: Bakanlık bizi zan altında bırakmasın
    İstanbul Eczacı Odası: Bakanlık bizi zan altında bırakmasın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın '32 eczacı ilaç stoğu yapıyor' sözüne İstanbul Eczacı Odası tepki gösterdi: Somut veri varsa Bakan açıklasın.

    Benzine 6 kuruş zam
    Benzine 6 kuruş zam

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.