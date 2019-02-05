05 Şubat 2019 09:28Son Düzenlenme Tarihi: 05 Şubat 2019 11:32
Eskişehir'de halk otobüsü tırla çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi
Eskişehir'de halk otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
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Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA
Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu Kavşağı yakınlarında büyükşehir belediyesine ait halk otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Kazada ağır yaralı olmadığını belirten Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, belediye otobüsünün, dönüş yapan TIR'a çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Çakacak, 10 yaralının Şehir Hastanesi'nde, 5 yaralının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 5 yaralının da Yunusemre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ifade etti. (HABER MERKEZİ)