Kışanak ve Tuncel’in avukatları: Mahkeme kendini mahkum ettirdi

DBP Genel Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’e 15 yıl, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak’a ise 14 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine dair avukatlar Cemile Turhallı Balsak ve Şivan Cemil Özen Genel Merkez Diyarbakır İrtibat Bürosunda açıklama yaptı.

‘YARGILAMA ANAYASA İHLALİDİR’

Tuncel ve Kışanak’ın yargılamasının hukuki boyutuna ilişkin konuşan Avukat Şivan Cemil Özen ise verilen kararın Türkiye demokrasi açısından vahim olduğunu söyledi. Tuncel ve Kışanak’ın bir panik havasında savunmaları alınmadan mahkum edildiğini belirten Özen, “Yargılamaya esas konusu yapılan konuların tamamı siyasi parti genel başkanı ve belediye başkanı olmaları, siyasi değerlendirmeleri, milletvekili oldukları dönemde yaptıkları açıklamalardır. Konuşmaları düşünce ve ifade özgürlüğü temelindedir. Yapılan yargılama, temel hak ve özgürlük açısından Anayasa’nın ihlalidir” dedi.

19 HAKİM DEĞİŞTİRİLDİ

Tuncel ve Kışanak ile birlikte avukatlarının savunma haklarının ihlal edildiğini söyleyen Özen, “Bu yaklaşımlar hukuki değildir. Bu husus AİHM kararında da belirtilmiştir. Tuncel ve Kışanak hakkında yürütülen yargılamada toplam 19 hakim değişikliği ve gerekçesiz tutuklama kararları ile devam niteliği taşıyan kararlarla karşı karşıyayız” diye belirtti.

Özen, “Söz konusu karar, mahkemenin kendini mahkum ettirdiği, hukuk sisteminde hukuka aykırı bir kararla anılmaya devam edecektir” diye konuştu.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Avukat Cemile Turhallı Balsak ise karara karşı Bölge Adliye Mahkemesine ve ardından Yargıtaya itirazda bulunacaklarını, devamında ise karar ve tutukluluk hallerinin devamına karşı da AYM ve AİHM başvuracaklarını söyledi.

HDP ÖNÜNDE AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Fotoğraf: Evrensel

TJA’nın HDP Diyarbakır İl binası önünde yapmak istediği basın açıklaması valilik kararı gerekçe gösterilerek, izin verilmedi. Basın açıklaması kapı girişinde sıkışıklık içinde yapıldı.

TJA adına açıklama yapan Yüksel Almaz, Tuncel ve Kışanak’a verilen cezanın kadın mücadelesi ve kazanımlarına yönelik olduğunu belirterek, “Kadın iradesine, kadın siyasetine, 'Ya mücadelenizden vazgeçersiniz ya da cezaevine gidersiniz' mesajı verilmek istenmektedir. Bizler kadın mücadelesini büyüterek, kadın direnişini derinleştirerek onları başarısız kılacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)