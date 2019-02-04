CHP’li Mehmet Bekaroğlu’ndan Anayasa değişikliği önerisi

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yapan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ‘Ucube’ diye nitelediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürümediğini, bunun Saray tarafından da görüldüğünü ve yeni bir hazırlık içinde olan Saray’ın, zaten işlevsiz hale getirilen TBMM'nin tüm yetkilerini üzerine almayı planladığını ifade etti.

Saray çevrelerine dayanılarak yapılan kulis haberine değinen Bekaroğlu, “Bir kulis haber var, her zamanki gibi özellikle sızdırıyorlar. Haber şöyle; 'TBMM yasa yapma fabrikası olmaktan kurtarılacak!' Aslında bu tür hazırlıklar olduğunu biliyor ve böyle bir adımı bekliyorduk. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi başladığından bugüne kadar TBMM'nin işlevinin azaltılması bir yana işleyişi ile ilgili çok ciddi problemler var. Meclis'in kanun yapmakla ilgili problemleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin çöktüğünü gösteriyor" diye konuştu.

'MECLİS'İN TÜM YETKİLERİGASP EDİLMEK İSTENİYOR'

Bu durumun Saray çevrelerince de fark edildiğini belirten Bekaroğlu, "TBMM'yi 'yasa yapma fabrikası' olmaktan kurtaracağız" denilerek Meclisin tüm yetkilerinin gasp edilmek istendiğini, bunun altyapısının hazırlandığını savundu. 'Meclisi yasa yapma fabrikası olmaktan kurtaracağız' denilerek ortada yalan-yanlış gerekçeler dolaştırıldığını kaydeden Bekaroğlu, "Bunun anlamı, Saray/Cumhurbaşkanı bu haliyle bile kanunların TBMM'de görüşülmesine tahammül edemiyor, her şeyi ben yapacağım diyor. Ben Cumhurbaşkanı kararnameleri ve yönetmeliklerle ülkeyi yöneteceğim diyor. Peki Meclis ne yapacak, Meclis temsillerde olacak, zaman zaman gideceğim orada konuşacağım filan. Bu, okul müsamerelerinde bile olmaz, yazıktır bu ülkeye..." dedi.

‘82 MİLYON KARDEŞ DEĞİL Mİ SAYIN BAHÇELİ?’

Konuşmasında önceki gün Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadelerin bulunduğu tweetlerine değinen Bekaroğlu şunları söyledi:

“Böyle yasa olmaz. Gelin Anayasa'nın 87'nci maddesini 'Bakanlar kanun teklifi verebilir' şeklinde değiştirelim. Meclis yasa da yapmayacaksa ne yapacak?” (HABER MERKEZİ)