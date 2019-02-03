03 Şubat 2019 14:32
Evine zorla girdiği kadına cinsel saldırıda bulan erkek yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evine zorla girdiği kadına cinsel saldırıda bulunan R.G. adliyeye sevk edildi.
Fotoğraf: Evrensel
Muğla'da bir kadına ait eve zorla girip tecavüz etmeye kalkışan R.G. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA'nın aktardığına göre Fethiye'de dün öğle saatlerinde T.İ.'ye ait evin kapısını çalan R.G. (33) kapının açılmasıyla birlikte eve zorla girip kadına bıçakla saldırarak cinsel saldırıda bulundu. R.G'nin saldırısı sonucu T.İ.'nin sol parmakları kesildi. Kadının yardım istemesi üzerine R.G.'nin kaçtığı ve polisler tarafından ormanda yakalandığı belirtildi.
Fethiye Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan R.G.'nin, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanan R.G., adliyeye sevk edildi. (HABER MERKEZİ)