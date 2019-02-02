İzmir İSİG Meclisi Girişimi toplandı

Sağlıklı ve güvenli bir yaşam ve çalışma koşulları, işçi sağlığı ve güvenliğini denetlemek, iş cinayetlerini önlemek ve rapor etmek amacıyla kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin İzmir'de de kurulması için toplantı yapıldı. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi'nin çağrısıyla Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya, meslek odalarının ve sendikaların temsilcileri, PETKİM işçileri, iş güvenliği uzmanları, akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında İstanbul İSİG Meclisi'nin kuruluşunda yer alan Erkan Arslan deneyim aktarımında bulundu ve meclisin ilkelerinde hakkında bilgilendirme yaptı. Arslan, meclisin ne kadar çok ilde kurulması durumunda o kadar etkin olacağını ifade etti. 2018 yılında Türkiye genelinde bin 923 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği bilgisini veren Arslan “Ege bölgesi 300 işçi ölümü ile Marmara bölgesinden sonra en fazla ölümün olduğu ikinci bölge. Manisa'da 70, İzmir'de 66, Aydın'da 56 ve Denizli'de 45 işçi yaşamını yitirdi” dedi.

'MECLİS İÇİN İLK ADIMI ATTIK'

Toplantının çağrıcılarından Kimya Mühendisleri Odası İSİG Komisyonu Başkanı Tarık Karayel “İşçi sınıfı için yaşamsal konulardan biri olan işçi sağlığı alanında tarafların bir araya gelmesi gerekiyor. İstanbul, Kocaeli, Ankara'dan sonra İzmir'de de kurmak için adım attık. Toplantının amacı tarafların bir arada ortak üretkenliğini sağlayabilmek ve bu sorunu sıfırı kadar indirebilmek. Girişimin ikinci toplantısı 16 Şubat'ta toplanacak, yürütmesi belirlenecek, örgütlenmesi hızlanacak ve daha geniş bir kitleye ulaşılmaya çalışılacak” dedi. (İzmir/EVRENSEL)