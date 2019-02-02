02 Şubat 2019 14:02
Nurdağı'nda yol çöktü
Antep'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.
Fotoğraf: DHA
Antep'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.
Nurdağı'nda dün akşam başlayan ve sabaha kadar etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Osmaniye karayolunun Aslanlı bölgesinde ise yağışlar nedeniyle aşınan yolda çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yol trafiğe kapatılarak onarım çalışması başlatıldı. (DHA)
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