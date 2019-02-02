02 Şubat 2019 13:27Son Düzenlenme Tarihi: 02 Şubat 2019 17:23
Gözaltına alınan Jinnews muhabiri Melike Aydın serbest bırakıldı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Jinnews muhabiri Melike Aydın emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Jinnews muhabiri Melike Aydın
Fotoğraf: MA
Jinnews muhabiri Melike Aydın, bir haber takibi için gittiği Aydın’dan İzmir’e dönerken yapılan yol kontrolü sırasında polislerce gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilen gazeteci Aydın, İzmir’de bulunan Çankaya TEM Şubesi Müdürlüğü’nde getirildi. Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (İzmir/MA)
ETİKETLER: Jinnews
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