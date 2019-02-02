02 Şubat 2019 13:17
Yazar Selim Temo kalp krizi geçirdi
Selim Temo, Diyarbakır’da kalp krizi geçirdi. Temo’nun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Yazar Selim Temo
Fotoğraf: MA
Yazar Selim Temo, Diyarbakır’da kalp krizi geçirdi. Temo, tedavi altına alındı.
Diyarbakır’da kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alınan kardeşi Gazete Fersude Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ergül'ü hastanede ziyarete giden Yazar Selim Temo kalp krizi geçirdi.
Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren Temo, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Selim Temo’nun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. (Diyarbakır/MA)
ETİKETLER: Selim Temo
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