Selahattin Demirtaş Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak önerildi

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak önerildiği bildirildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Demirtaş’ın kaleme aldığı Seher’in yayıncısı Emir Ali Türkmen, İsveç Sosyal Demokratlar Partisi milletvekili Thomas Hammarberg’in Selahattin Demirtaş’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak önerdiğini söyledi.

‘KÜRTLERE KARŞI SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞTI’

Hammarberg, Demirtaş’ı aday olarak önerdiği mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Kürt sorununun barışçıl bir çözümü için çalışmalarında yılmaz ve cesurdu. Türkiye ve Suriye’deki Kürtlere karşı savaşın sona ermesi için çalıştı. Parmaklıklar ardında olsa bile, barış mücadelesinin şimdiki zor zamanlardan çok daha fazla önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bütün bu nedenlerden dolayı, 2019 Nobel Barış Ödülü için Selahattin Demirtaş’ı saygıyla aday olarak gösteriyorum.” (HABER MERKEZİ)