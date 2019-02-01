Milletvekili Tamer Akkal, istifa ettiği İYİ Partiyi eleştirdi

İYİ Partiden istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, Millet İttifakı'na destek vermesi karşısında parti genel merkezinin sessiz kalmasına tepki olarak ayrıldığını söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'den istifasının ardından bazı çevrelerce birtakım iftiralara maruz kaldığını aktaran Akkal, kamuoyunu bilgilendirmek ve doğruları paylaşmak istediğini belirtti.

Akkal, istifa açıklamasında paylaştığı bazı görüşlerin bilinçli olarak çarpıtıldığını savunarak, “Yaptığım açıklamada hiçbir İYİ Parti mensubunu ve geçmişte kader birliği yaptığım arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak bir söylemde bulunmadım. Benim burada ifade ettiğim konu, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakına dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında İYİ Parti Genel Merkezi'nin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir” ifadelerine yer verdi.

‘SOYER'İN ADAYLIĞI KARŞISINDA KULAĞININ ÜZERİNE YATTILAR’

İYİ Parti mensubu olan pek çok kişinin CHP ile ittifak sonucu partinin geldiği konumdan rahatsız olduğunu da söyleyen Akkal, şu görüşlerini paylaştı:

“İYİ Parti Genel Merkezi, partideki Türk milliyetçilerinin bu rahatsızlığını dikkate almadığı gibi Başbuğ Alparslan Türkeş'in idamını isteyen, 5 yıla yakın bir süre hapis cezasına çarptıran, ülkücüleri işkencelerden geçiren ve hapislerde çürüten Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da itiraz etmemiştir. 'Babanın suçu evlada yüklenemez' diyerek, kulağının üzerine yatanlar, Tunç Soyer'in babasının mirasına sahip çıktığı gerçeğini ve HDP mitinglerinde yaptığı konuşmaları görmezden gelerek Türk milliyetçileri nezdinde kendilerini küçük düşürmektedirler.”

Akkal, Manisa’da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini de iddia etti. (Manisa/AA)