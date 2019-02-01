01 Şubat 2019 15:35
Kadıköy'deki iş makinesi doğal gaz borusunu deldi
Kadıköy'de Hızırbey Caddesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi.
Fotoğraf: DHA
Kadıköy'de yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi.
Alınan bilgiye göre, Hızırbey Caddesi'nde yol yapım çalışmaları esnasında iş makinesi, doğal gaz borusuna hasar verdi.
Boru hattının delinmesi nedeniyle bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de burada onarım çalışması başlattı. (AA)
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