Mülteci hem darbedildi hem hapis cezası aldı

2018 yılının haziran ayında Denizli'deki evinde darbedilerek gözaltına alınan Esmaeil Fattahi’ye Denizli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen duruşmadan 7 ay 15 gün hapis kararı çıktı. Mülteciye verilen ceza ertelendi.

Gazetemize konuşan Esmaeil Fattahi, “Benim ellerimi kelepçelediler. Kelepçeliyken polise nasıl karşı koyayım? Tek başıma o kadar polisi nasıl darp edebilirim? Nasıl direneyim? Hakaret etmedim. Ben sadece ‘bana yapılan haksızlığın hesabını soracağım’ demiştim. Bana bu cezayı verdiler ki ben sessiz kalayım. Beni susturmak için bana ceza verip, ertelenmesine karar verdiler. Benim hiçbir suçum yok. Suçsuz yere bu cezayı aldım. Kendi suçlarını gizlemek için bana dava açtılar ” dedi. (Denizli /EVRENSEL)