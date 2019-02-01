CHP’li Tekin Bingöl grev yasakları için araştırma önergesi verdi

Grev yasaklarını Meclis gündemine taşıyan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, emeğe dönük yaşanan haksızlıkların önlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

CHP’li Bingöl verdiği önergede “16 yıl boyunca toplam 16 greve yasak getiren AKP iktidarı, 200 bin işçinin grev hakkını gasbetti. Aileleri de hesaba katıldığında 800 bin kişinin hayatını etkileyen bu yasaklar ile emekçilerin yasal hakları ellerinden alındı. AKP iktidarı döneminde grev hakkını sadece 81 bin işçi kullanabilirken, greve gidebilen işçi sayısının 2 buçuk katı işçinin grevi yasaklandı” dedi.

İktidarın toplumun her kesimini ötekileştirip kutuplaştırdığını ve OHAL sopası ile toplumda beğenmediği herkese ‘terörist’ yaftası yapıştırdığını söyleyen Bingöl, “Örgütlenme ve grev hakkı terör faaliyeti olmadığı gibi emekçilerin sistem içerisinde var olma mücadelesinin en temel göstergeleridir. İktidar tarafından sistematik hale getirilen grev yasaklarının asıl gerekçesinin milli güvenliğin tehdit edilmesi değil, iktidarın kendi rahatının tehdit edilmesi olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

Bingöl, “Grev hakkının önündeki engellerin kaldırılarak, emeğe dönük yaşanan bu haksızlıkların ve tüm bunların yarattığı vahim sonuçların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

AKP hükümeti 16 grev yasağı ile işçilerin grev hakkını gasbetti