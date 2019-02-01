HDP'den CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e destek

HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı Tunç Soyer'i destekleyeceklerini açıkladı.

Amerika'nın Sesi'nin sorularını yanıtlayan Baydur, Soyer'i destekleme kararının net olduğunu ancak İzmir'in ilçeleri için henüz bir kararlarının olmadığını belirtti.

"ÇİZDİĞİMİZ PROFİLE EN UYGUN ADAY TUNÇ SOYER"

Kadir Baydur, "Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Tunç Soyer aynı zamanda sadece bizim değil, İzmir emek ve demokrasi güçlerinin de ortak kabulüdür. Bu konuda hem bize hem CHP İzmir İl Örgütüne hem de CHP Genel Merkezine çevrelerden talepler gitmiştir. Bundan da bilgimiz var" diye konuştu.

"MAHALLE MAHALLE DESTEK İSTEYECEĞİZ"

Baydur, "Halk toplantıları yaparak, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek neden Tunç Soyer'i desteklediğimizi açıklayacağız ve sandığa kitlemizi bu şekilde taşıyacağız" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü ile temaslarının olduğunu belirten Baydur, "Çünkü biz bu kentte yaşayanların bu kentin birlikte yönetilmesini istiyoruz. Bunun için de bütün katmanların, bütün kesimlerin yerel yönetimlerde söz hakkı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ittifak şeklinde olmadığını belirten Baydur, "İyi niyet çerçevesinde önerilerimizi sunan bir yerden düşüncelerimizi aktarıyoruz. İzmir halkının hassasiyetlerini aktarıyoruz. Bu hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Umarız ki, muhalefet partileri açısından dikkate alınır. Sadece CHP ile değil, Saadet Partisi ile de görüşmemiz oldu, bundan sonra da olacak. Biz AKP ve MHP dışında kalan bütün muhalefet partileriyle görüşmeye açık olduğumuzu söyledik ve bundan sonra da bu çerçevede görüşmekten imtina etmeyeceğiz" diye ekledi. (HABER MERKEZİ)