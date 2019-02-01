Kristaps Porzingis, Dallas Mavericks’e takas edildi

NBA’de Dallas Mavericks, New York Knicks’in All-Star uzunu Kristaps Porzingis’i takasla kadrosuna kattı.

Dallas takas kapsamında Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, DeAndre Jordan ve 2 ilk tur draft hakkını New York’a gönderdi. Knicks ise Porzingis’in yanı sıra Trey Burke, Courtney Lee ve Tim Hardaway Jr.’ı aldı.

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre takas, Porzingis’in perşembe günü Knicks yönetimiyle yaptığı ve ayrılmak istediğini ima ettiği toplantının üzerine yaşandı.

Knicks’in Anthony Davis için New Orleans Pelicans’ın kapısını çaldığı ancak Pelicans’ın bu teklifle ilgilenmediği belirtildi.

2.21 boyundaki Letonyalı Kristaps Porzingis, bu yıl diz sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemedi, geçtiğimiz yıl ise 48 maçta oynayabildi. 2015 yılında 1. tur 4. sıradan seçilen Porzingis, 3 sezonda 17.8 sayı, 7.1 ribaunt, 1.3 asist, 2 blok ortalamaları tutturdu. Uzun boyu ve şut yeteneğiyle öne çıkan Porzingis, ligin en önemli genç yıldız adaylarından biri olarak görülüyor ancak diz sakatlığının onun gelecekteki performansını ne kadar etkileyeceği soru işareti.

Luka Doncic’le ligin en önemli genç yeteneklerinden birine sahip olan Dallas Mavericks böylece kadrosunu bir Avrupalı gençle daha güçlendirdi. Mavericks ayrıca sezon sonunda basketbolu bırakması beklenen Dirk Nowitzki’nin de yerini oyun stili ona benzeyen bir isimle doldurdu. Dallas Mavericks Koçu Rick Carlisle, Doncic-Porzingis ikilisini bir dönem Dallas’ta beraber oynayan Nowitzki-Steve Nash’e benzetti.

New York Knicks bu takasla birlikte (Wesley Matthews ve DeAndre Jordan’ın kontratlarının son yılı) önümüzdeki yaz maaş kapında 71 milyon dolarlık bir boşluk yaratmış oldu. Knicks’in yazın Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving gibi isimleri hedeflemesi bekleniyor.

NBA’de takas döneminin son günü 7 Şubat. (SPOR SERVİSİ)