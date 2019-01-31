31 Ocak 2019 21:39

Fransa hükümetinden Sarı Yeleklileri yıldırma hamlesi

Fransa’da sarı yeleklilere sert cezalar öngören madde meclise geldi. Eylemlerde maske takanlara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası öngörülüyor.

Fransa hükümetinden Sarı Yeleklileri yıldırma hamlesi

Fotoğraf: Eren Araman/EVRENSEL

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    Fransa Ulusal Meclisi, sert cezalarla Sarı Yeleklileri yıldırmayı amaçlayan yasa tasarısını kabul etti. Tasarı kapsamında eylemlerde maske takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası verilmesi öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi oylanan maddeye destek verirken, sol partiler maddeye etkisiz olduğu ve özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle muhalefet etti.

    Ulusal Meclis ayrıca valilerin ‘tehdit oluşturanların’ eylemlere katılmasını yasaklamasına izin veren maddeyi de onayladı. Yasağa rağmen eyleme katılanların 6 ay hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezasına çarptırılacağı ifade edildi. Eylem yasağı getirilen bu kişilerin tüm bilgilerinin bir listede yer alacağı belirtildi.

    Hapis, para cezası ve gösteri yasağına izin veren maddelerin de yer aldığı ve eylemcilere sert cezaları getirmeyi öngören yasa tasarısı Mecliste tartışılıyor ve bu düzenlemenin gelecek hafta oylanması bekleniyor.

    Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı açıklamada, Fransa'nın eylemcilere yönelik daha sert cezalar getirmeyi öngördüğü ve Mecliste tartışılan yasa tasarısının ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını kısıtlamaması gerektiğini belirtmişti. Mijatovic, “Bu hassas durumda hükümet ve parlamenterlere, bu kısıtlamalardan kaçınması, diyalog, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulunuyorum” demişti. (Paris/AA)

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