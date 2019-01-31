Gaming İstanbul dördüncü kez oyunseverlerle buluşuyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen uluslararası oyun ve eğlence fuarı Gaming İstanbul 2019 oyunseverlere kapılarını açtı. GL Events tarafından düzenlenen Gaming İstanbul, 31 Ocak - 3 Şubat 2019'da Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, toplam 18 bin metrekare alanda gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz yıl 90 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu yıl 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Dijital oyunlardan masaüstü oyunlara; cosplay yarışmalarından bağımsız oyun geliştiricilerine çeşitli etkinlikler pazar gününe kadar oyunseverleri bekliyor. (İstanbul/EVRENSEL)