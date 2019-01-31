31 Ocak 2019 13:34
Yem karma makinesine sıkışan Mert Kaner yaşamını yitirdi
İpsala'da çalıştığı çiftlikte yem karma makinesine sıkışan Mert Kaner yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Edirne'nin İpsala ilçesinde, çiftlikte çalışan 27 yaşındaki Mert Kaner, yem karma makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Balabancık köyünde meydana geldi. Köydeki çiftlikte çalışan Mert Kaner, hayvanlara yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek, yem karma makinesine düştü.
Makineye sıkışan Kaner, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri, sevk edildi. Mert Kaner'in cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mert Kaner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)