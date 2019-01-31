Son 4 ayda HDP'liler hakkında 257 fezleke hazırlandı

HDP'li 33 milletvekili hakkında Meclis 27’nci Yasama Dönemi içerisinde “dokunulmazlıkların kaldırılması” talebiyle toplam 257 soruşturma fezlekesi hazırlanarak Meclis’e gönderildi. Söz konusu 257 fezleke, son 4 ay içerisinde hazırlandı.

YENİ VEKİLLERE SOSYAL MEDYA SUÇLAMASI

Toplamda 33 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelerin içeriği ise, ilk defa milletvekili seçilenler için daha çok sosyal medya paylaşımlarından oluşurken, bir önceki dönemde milletvekilliği yapmış olanlar için ise ağırlıklı olarak basın açıklamaları sırasındaki konuşmaları ve katıldıkları eylem ve etkinlikler oluşturdu.

EN FAZLA FEZLEKE KADIN MİLLETVEKİLLERİNE

Hakkında fezleke hazırlanan 33 milletvekilinden 16’sı kadın. 257 fezleke içerisinde aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın da olduğu kadın milletvekillerine hazırlanan toplam fezleke sayısı 159.

Toplam 38 fezleke ile hakkında en çok fezleke hazırlanan ise HDP’nin Batman Milletvekili Feleknas Uca.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: TALİMATLA FEZLEKE HAZIRLANIYOR

Fotoğraf: MA

Hakkında 13 fezleke hazırlanan HDP’nin Siirt Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi Meral Danış Beştaş, sürece dair “hukuksuz fezlekeler” yorumunda bulundu. Fezlekelerin yasal bir süreçten geçirilip suçu tespit etmeye dönük olmadığına işaret eden Beştaş, “Fezlekelerin tümüne baktığımız zaman siyasi operasyonun devam ettiğini görüyoruz. 4 Kasım 2016’dan önce de 2 ayda bizim hakkımızda yüzlerce fezleke talimatla hazırlandı, mahkemelere sevk edildi ve şu anda arkadaşlarımız hâlâ hapiste ve hepimiz yargılanıyoruz. Ama bunların hukukla, ceza mantığıyla ya da suçla bir alakası yok. Biz siyaset yapıyoruz. Demokratik siyaseti büyütmeye çalışan, yürüten ve Türkiye’nin ana muhalefet partisi olduğumuzu söyleyen bir yerden ifade ediyorum” değerlendirmesi yaptı.

Beştaş, fezlekelerin içeriğine dair şu örneği verdi: “Örneğin Siirt Milletvekilimiz Sıdık Taş hakkında yeni bir fezleke geldi. Kim olduğunu bilmediğimiz bir tanık verdiği ifadede Sıdık Taş’ın cezaevinde olduğu sürede kendisiyle dışarıda buluştuğunu söylemiş. Bu kadar absürt. Bu fiziken ve hukuken imkansız bir durum. Bana ilişkin hazırlanan fezlekelerin içeriğinde ise Van Newrozu’nda yaptığım bir konuşma suç konusu olmuş. Van Newrozu’nda söylediklerimin yüz katını Genel Kurul’da söylüyorum. Yani bunlar yasama sorumsuzluğu kapsamında olan fiiller.”

‘SEÇİM ÇALIŞMASI’

Beştaş, fezlekelerin kısa sürede hazırlanmasını ise iktidarın “seçim çalışması “ olarak değerlendirdi. Beştaş, “Bir bütün olarak HDP’ye yönelik operasyon, etkisiz kılma, AKP’yi rahatlatma operasyonudur. AKP’nin rakiplerini ortadan kaldırma operasyonudur ama başaramayacaklar. Yerel seçimlere giderken HDP’yi daha çok kriminalize etmek istiyorlar. ‘Biz boş durmuyoruz’ bunu demek istiyorlar. Daha iki gün önce Cizre adayımız Berivan Kutlu’yu gözaltına aldılar. Ve sadece kadınlar alındı. Bütün bunlar HDP’yi seçimde etkisiz kılmak istemelerinden” dedi.

‘KADINLARIN MÜCADELESİNDEN KORKUYORLAR’

En çok kadınlar hakkında fezleke hazırlanmasını da değerlendiren Beştaş, “muktedirlerin” kadınların mücadelesinden korktuğunu, bu nedenle kadınları daha çok hedef aldığının altını çizdi. Beştaş, şöyle konuştu: “Kadınlara ayrıca bir yönelimleri var. Çünkü kadınların gücü, dirayeti, inancı, duruşu her zaman olduğu gibi öncü pozisyondadır. Bu ülkeye demokrasiyi kadınlar getirecek. Hak ve özgürlükleri kadınlar tesis edecek. Eşit, özgür yurttaşlığı kadınlar önce yaşama geçirecek. Büyük bir ürkme halindeler. Bu nedenle en çok kadın vekillere fezleke geliyor. Bunu anlıyoruz. Biz onların mesajını aldık ama bizim de mesajımız şu: Kadınları durduramazsınız. Kadınlar hak, özgürlük, demokrasi mücadelesinden bir adım geri durmayacak.”