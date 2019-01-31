İstanbul Havalimanı işçileri alacakları için eyleme geçti

İstanbul Havalimanı işçileri, 3 aydır ücretlerini alamadıkları için eylem başlattı.

İleri Haber'de yer alan bilgiye göre, Kalyon İnşaat'a bağlı taşeron bir firmada çalışan işçiler, 3 aydır ücretlerini alamadıkları için eyleme geçti. Taşeron firmanın 3 aydır ücretlerini ödemediğini aktaran işçiler, alacakları ödenmeden hiçbir yere gitmeyeceklerini söyledi.

İnşaat işçileri daha önce de 'Köle değiliz' diyerek eylemler yapmıştı. 'İnsanlık dışı koşullarda çalışmak istemiyoruz' diyen işçilerin başlattığı eylemlerde 600'den fazla işçi gözaltına alınmış, 31 işçi tutuklanmıştı.

İşçiler 3 aylık tutukluluğun ardından aralık ayında görülen davada tahliye edilmişlerdi. (HABER MERKEZİ)