Sakarya'da Üniversite Hastanesi'nin arşiv kısmında yangın çıktı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arazisindeki bazı idari birimlerin bulunduğu binanın arşiv kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastanenin arşiv kısmında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu.

İl Sağlık Müdürlüğü yangınla ilgili açıklama yaptı.

Yangının çıktığı iki katlı binanın Orman Bölge Müdürlüğünce Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine devredildiği, hastane ile Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübünce arşiv amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü, "Yangın hastane arşivine zarar vermemiştir, sağlıkla ilgili bir arşivde kayıp yoktur. Sakarya Atıcılık, Avcılık İhtisas Spor Kulübüne ait bir kısım atıl evrak zarar görmüştür. Yangın hastane arşivine zarar vermeden söndürülmüştür. Can kaybı yoktur. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışması sürmektedir" dedi. (Sakarya/AA)