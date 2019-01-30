30 Ocak 2019 19:14

Krizler neden “teğet” geçmez?

Türkiye ekonomisi Trump’ın attığı bir tweetten etkilenebilecek kadar dışa bağımlı durumdadır.

Krizler neden “teğet” geçmez?

    • Paylaş

    Burak BAĞÇECİ
    Yıldız Teknik Üniversitesi

    Uzunca bir süredir hayatlarımızda bir kavram var: Ekonomik kriz. Bizim neslimiz patlıcanın fiyatının ya da toplu işten çıkarmaların her gün her yerde tartışılacak kadar mesele olmasına pek alışık değil ya da çoğumuz stagflasyon, resesyon gibi kelimeleri hayatında ilk defa duyuyor. Nitekim bize en yakın büyük ekonomik kriz olan 2008 krizini biz ya hatırlamıyoruz ya da o zamanlar ne demek olduğunu anlayamadığımız “teğet geçti” laflarını ancak hatırlayabiliyoruz. Ama o da Amerika merkezli bir ekonomik krizdi. Tıpkı 1987, 1997, 2001, 2011 ya da en meşhuru Büyük Buhran olan daha eski krizler gibi. Yani ne oluyor, nasıl oluyorsa her 10 yılda bir büyük bir ekonomik kriz dünyanın bir yerinde patlak veriyor ve etkileri sınırları aşıyor. Gerçekten ne oluyor?

    MİZAHİ BİR UNSUR OLARAK ÇELİŞKİLER

    Bugün AKP hükumeti ve onların sözcüleri, bir yandan ekonomik kriz yok derken, bir yandan ekonomik krizi Amerika’nın Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara bağlıyor. Bir yandan kriz psikolojik deyip, bir yandan patronlara krizi fırsata çevirebilirsiniz diyor. Çelişkinin olduğu her yerde aynı anda var olan mizah unsurları bizi burada da yakalıyor ve gülüyoruz. Ama gençliğin gülüp eğlenmeye fazlaca ihtiyacı olan böylesi günlerde, sağ olsunlar, daha derinlerde duran daha büyük çelişkiler bizi çok daha fazla güldürüyor.

    Bilim ve teknikteki ilerlemelerle, üretimin muazzam toplumsallaşmasıyla birlikte refah düzeyimizin artması gerekirken, tam tersine insanlığın büyük çoğunluğunun yoksulluğu artıyor. Halbuki her şeyi bu kadar kolay ve bol üretebiliyorsak ekonomik krizlerin, açlığın, yoksulluğun çoktan tarih dersleri dışında hayatımızdan çıkması gerekmez miydi? İnsanlık 52 saniyede 1 araba üretebilecek teknolojik gelişmişliğe ulaşmışken, koca koca profesörlerin hala televizyonlara çıkıp kimsenin anlamadığı laflarla krizi, işsizliği, hayat pahalılığını tartışıyor olmasının durum komedilerinden tek farkı ekonomi programlarında kahkaha efektinin olmaması değil mi?

    52 saniyede 1 araba üretebilen işçiler, aldıkları ücretlerle bu arabaları alamıyor. Çünkü patronlar kar edebilmek için, arabalarını alacak işçilere araba alamayacakları ücretler vermek zorunda. Onlar arabaları alamadıklarında araba pazarı daralıyor ve bunun sonucunda patronlar üretimi düşürüyorlar. Gerçekte olan şey bu, kapitalizmin işleyişinin bu akıl dışılığı 10 yılda bir kriz yaratıyor ve var olduğu sürece de yaratmaya devam edecek. Yapabileceği üretimi yapmamanın mantıksızlığı, herkese yetecek kadar patlıcanımız varken pazara çıkan emekçinin patlıcan alamaması ya da Amerika’daki boş ev sayısının evsiz sayısından fazla olması… Kapitalizmin çelişkileri ve tüm bu mantıksızlığı bizi güldürmeye devam ediyor.

    TÜRKİYE: BAĞIMLI KAPİTALİST ÜLKE

    Kapitalizmin her krizi gibi bugün bizim yaşadığımız krizin de kapitalizmin bu mantıksız işleyişinden kaynaklandığı aşikar, ancak AKP’nin söylemlerinin hiç mi doğruluğu yok? Örneğin ABD’nin ülkemize ekonomik savaş açtığı doğru değil midir? Kullanılan komplocu dil bir yana, ABD’nin ekonomik ve siyasal kararlarıyla Türkiye ekonomisini etkileyebildiği ve kendi emperyalist çıkarları için bunu yaptığı doğrudur. Zaten sorgulanması gereken de tam olarak budur. Türkiye ekonomisi Trump’ın attığı bir tweetten etkilenebilecek kadar dışa bağımlı durumdadır. Çünkü Türkiye kapitalizmi, emperyalizme bağımlı şekilde doğmuş ve öyle büyümüştür. Bugün Koç’lardanSabancı’lara Türkiye tekelci burjuvazisi, yabancı sermayenin Türkiye’deki ortaklarıdırlar. AKP ise çıkardığı bütün yasalar, aldığı bütün kararlarla emperyalistlerin ve onların iş birlikçilerinin çıkarını düşünmektedir. Türkiye’yi ekonomik ve politik olarak emperyalizme bağımlı hale getirenler bu tekeller ve onların iktidarı AKP’dir, dolayısıyla bugünkü kriz onların eseridir.

    Bugün kapitalizmin, başta AKP olmak üzere düzen partilerinin gençliğe ve emekçilere verebileceği bundan fazlası değil. Çat-pat gelen krizler, işsizlik, düşük ücretler, iş cinayetleri  vaadediyor kapitalizm bize. Bu sarmaldan çıkmanın, krizin yükünü krizi yaratanlara ödetmenin, eşit ve özgür bir geleceği kurmanın tek yolu yan yana gelmekten, tartışmaktan ve birlikte mücadele etmekten geçiyor. Şimdi ağlanacak halimize güldüğümüzün farkına varmanın tam zamanı.

    ÖNCEKİ HABER

    Savaşa karşı genç işçilerin tutumu
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Manipülasyonların kuşatmasındaki Venezuela

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Dindar ve kindar nesil

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Masaldan bilime
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    TBB Başkanı Feyzioğlu AKP’yi ziyaret etti: Milli duruşa ihtiyaç var
    TBB Başkanı Feyzioğlu AKP’yi ziyaret etti: Milli duruşa ihtiyaç var

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AKP'yi ziyaret etti; siyaset yapmadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Maduro: Trump, öldürülmem için Kolombiya mafyasına talimat verdi
    Maduro: Trump, öldürülmem için Kolombiya mafyasına talimat verdi

    Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın Kolombiya mafyasına suikast emri verdiğini iddia etti. Trump ise Venezuela için seyahat uyarısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklif kabul edildi
    Anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklif kabul edildi

    İngiltere parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

    Bursa'da ithal edilen küçükbaş hayvanlarda veba tespit edildi
    Bursa'da ithal edilen küçükbaş hayvanlarda veba tespit edildi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ithal edilen hayvanlarda veba hastalığı tespit edildiğini duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen: Kursların kapatılması olumlu ama yeterli değil
    Eğitim Sen: Kursların kapatılması olumlu ama yeterli değil

    Eğitim Sen, MEB’in özel öğretim kurslarının kapatılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

    SOCAR’dan tekelleşme adımı: EWE Turkey Holding'i satın aldı
    SOCAR’dan tekelleşme adımı: EWE Turkey Holding'i satın aldı

    Türkiye’de enerji yatırımları yapan SOCAR, EWE Turkey Holding'i satın alarak piyasadaki payını artırdı.

    Fox ve Halk Tv'nin ceza tarihi belli oldu
    Fox ve Halk Tv'nin ceza tarihi belli oldu

    RTÜK’ün FOX Tv ve Halk Tv’ye verdiği program durdurma cezalarının uygulanacağı tarihler belli oldu.

    Bir yılda 253 kişi, hafriyat kamyonu nedeniyle can verdi
    Bir yılda 253 kişi, hafriyat kamyonu nedeniyle can verdi

    Türkiye’de hafriyat kamyonu ve beton mikseri ile can kaybı sayısında 2017’ye göre yüzde 80 artış görüldü. 

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray’da forvet transferi borsası
    Galatasaray’da forvet transferi borsası
    GÜNCELLENDİ
    Çıkışını sürdüren Cedi Osman All-Star'da Dünya karmasında
    Çıkışını sürdüren Cedi Osman All-Star'da Dünya karmasında
    Danıştay, rapora rağmen Çaldağı’da madenciliğine yeşil ışık yaktı
    Danıştay, rapora rağmen Çaldağı’da madenciliğine yeşil ışık yaktı

    Bilirkişilerin “maden yapılamaz” dediği Çaldağı'da hukuk nikel madenciliğine yeşil ışık yaktı.

    Mahkeme eski eşini öldüren erkeğe müebbet hapis cezası kararı verdi
    Mahkeme eski eşini öldüren erkeğe müebbet hapis cezası kararı verdi

    İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen Eda Okutgen'in davası yeniden görüldü. Sanık, "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Meral Akşener: Iğdır'ı HDP'ye teslim etmemek için aday göstermiyoruz
    Meral Akşener: Iğdır'ı HDP'ye teslim etmemek için aday göstermiyoruz

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır’ı HDP’nin kazanmaması için aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

    Malatya’da adrese teslim ihale: 103 günlük ciroya 10 yıllık devir
    Malatya’da adrese teslim ihale: 103 günlük ciroya 10 yıllık devir

    Malatya’da havalimanı taşımacılığı ihale ile belediye şirketinden alınıp özel şirkete devredildi. 10 yıllık devrin karşılığı 103 günlük ciroya denk.

    Kadına şiddette skandal savunma: İstese öldürebilirdi sadece yaraladı
    Kadına şiddette skandal savunma: İstese öldürebilirdi sadece yaraladı

    İzmir'de aynı gün içerisinde kadın cinayeti, kadının yaralaması ve çocuğa cinsel istismar davası görüldü.

    İş cinayetinde ölen Suriyeli işçinin eşi: Nasıl geçineceğiz bilmiyoruz
    İş cinayetinde ölen Suriyeli işçinin eşi: Nasıl geçineceğiz bilmiyoruz

    Ankara Mobilyacılar Sitesindeki yangında ölen Suriyeli İşçi Abdullah Rahicuha'nın eşi Galiye Rahicuha, geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

    "Emeklilikte yaşa takılan" emekçiler Gebze’de buluşuyor
    "Emeklilikte yaşa takılan" emekçiler Gebze’de buluşuyor

    Fabrikalardan işçilerin aralarında olduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar heyeti, Emek Partisi Gebze İlçe Örgütüne ziyaret gerçekleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İZELMAN'da ilk teklif yüzde 15
    İZELMAN'da ilk teklif yüzde 15

    İZELMAN'da devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde verilen ilk zam teklifi yüzde 15 olurken sendikacılar teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı
    Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

    ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen oyuncu Metin Akpınar'la ilgili verilen adli kontrol kararı kaldırıldı.

    Devlet Bahçeli: AKP’nin Meclis başkan adayını destekleyeceğiz
    Devlet Bahçeli: AKP’nin Meclis başkan adayını destekleyeceğiz

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım’ın istifa açıklamasının ardından AKP’nin TBMM Başkan adayını destekleyeceklerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    PCMLV: Venezuela’da bağımsız sınıf politikası fikrini güçlendirmeliyiz
    PCMLV: Venezuela’da bağımsız sınıf politikası fikrini güçlendirmeliyiz

    Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV), ABD'nin Venezuela'ya dönük darbe girişimi sonrası süreci analiz eden bir bildiri yayımladı.

    Barolardan ortak ses: Erken yaşta evlilik affına hayır
    Barolardan ortak ses: Erken yaşta evlilik affına hayır

    18 baro ortak açıklama yaparak çocuk istismarına meşruiyet kazandıracak erken yaşta evliliklere af getiren tasarıya tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bakanlık, Çerkezköy termik santral projesi için 'devam ediyor' dedi
    Bakanlık, Çerkezköy termik santral projesi için 'devam ediyor' dedi

    AKP Tekirdağ milletvekilinin iptal edildiğini söylediği Çerkezköy termik santrali projesi için Bakanlık 'devam ediyor' dedi.

    Erdoğan'dan Fazıl Say konseri açıklaması: Linç kampanyası başlattılar
    Erdoğan'dan Fazıl Say konseri açıklaması: Linç kampanyası başlattılar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malum kesimler daha Fazıl Say'ın konser daveti şahsıma ulaştığı anda bir linç kampanyası başlattı.

    AİHM'den bilgi edinme hakkına dair Allianoi kararı
    AİHM'den bilgi edinme hakkına dair Allianoi kararı

    AİHM, sular altında kalan Allianoi antik kenti ile ilgili bilgi edinme hakkının ihlaline kararı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    İzocam’da anlaşma sağlandı
    İzocam’da anlaşma sağlandı

    Gebze ve Tarsus’ta işçilerin toplu sözleşme talepleri için greve çıktığı İzocam'da anlaşma sağlandı.