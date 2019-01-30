Yalova'da iş makinesi işçi servisine çarptı: 2 sürücü ve 4 işçi yaralı
Yalova'da iş makinesi fren boşalması nedeniyle rampa aşağı inerek, yoldaki işçi taşınan minibüse çarptı. Kazada, 2 sürücü ve 4 işçi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Yalova - Bursa yolu Öğretmen İbrahim Uslu Sokak’ta kaza meydana geldi.
Uysal Polat yönetimindeki iş makinesi yol kenarında temel kazısı yaparken, iddiaya göre fren boşalması nedeniyle yoldaki rampadan ana yola inmeye başladı. O sırada yoldan geçen Ahmet Cinemre yönetimindeki işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüjdeki bariyerlere vurarak durdu.
Kazada iş makinesi operatörü Uysal Polat, minibüs sürücüsü Ahmet Cinemre ve minibüste bulunan işçiler Emre Burak Deniz, Ömer Faruk Erdoğan, Tolga Bergay ve Turan Demir yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından Yalova-Bursa yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. (Yalova/DHA)