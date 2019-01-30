Kriz bizi de kötü etkiliyor

Ege KINIK

MALATYA

Bildiğimiz gibi ülkemizde ekonomik bir kriz var. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor enflasyon artıyor. Ekonomi tamamen dışa bağımlı hale getiriliyor, özelleştirmeler artıyor. Herkes gibi biz gençler, öğrenciler olarak krizin getirilerini hayatımızın her alanını da göze çarpar şekilde hissediyoruz. Artık sosyal hayatımızı bırakın temel ihtiyaçlarımızı karşılarken güçlük çekiyoruz. Bize "Siz zaten ailenizden para alıyorsunuz, size aileniz yardım ediyor." denilerek krizden etkilenmediğimiz söyleniyor. Oysa biz beğendiğimiz bir romanı almak ya da sinemaya gitmek veya tiyatro izlemek istesek bile yapamıyoruz.

GIDA VE ULAŞIM PAHALI

Öğrenciler olarak krizin etkisini bu kadar fazla hissederken temel ihtiyacımız olan gıda ürünlerine ya da ulaşıma para vermek hayatımızı baya zorlaştırıyor. Gıda ürünlerindeki zamlar almış başını giderken biz öğrenciler için okulda, üniversitede, dershanelerde kantindeki yiyeceklere para vermek hiç de kolay değil. Servis ücretleri o kadar pahalı ki servise para vermek yerine minibüse binmeyi ya da okula yürüyerek gitmeyi tercih ediyoruz. Öğrenciler olarak sınav stresi, gelecek kaygısı derken sanatsal etkinliklere zaman ayıramıyoruz zaten, zaman ayırsak da maddi kaynak ayıramıyoruz. Sosyal hayatımız en aza indirilemeye çalışılıyor, sadece bu sistemin kölesi olmamız isteniyor.

OKUMAK DAHA ZOR

Kırtasiye ürünlerine yapılan zamlar ile artık bir kitap almak çok zor. Üniversite sınavına hazırlanmak için gerekli olan test kitaplarının fiyatlarına bakarken bile krizin etkisini en açık şekilde görüyoruz. Kitaplar bu kadar pahalı iken liseli gençler olarak üniversite sınavına hazırlanmamız baya zor bir hal alıyor. Eğitime önem verilmezken, parası olanın okuduğu bu sistem işlerken biz işçi çocukları, memur çocukları için okumak, üniversite kazanmak zor.

Krizin etkisi bu kadar ağırken meslek liselilerin sorunları daha da ağırlaşıyor. Bildiğimiz gibi meslek liselerinde staj yapma zorunluluğu var. Stajda yaşadığımız sıkıntılar içinden çıkılmaz bir halmiş durumda. Başımıza gelecek en küçük bir kazada işletme sahibi değil, biz sorumlu tutuluyoruz. Bunu da göstermelik yaptıkları sağlık sigortası adı altında yapıyorlar. Her zaman olduğu gibi halk değil, öğrenciler değil, patronların cebi düşünülüyor.

FATURA HALKIN DEĞİL

Ekonomik kriz bu kadar hızla büyürken sorunlarımız her geçen gün çoğalırken bu sorunlarla tek başımıza mücadele etmek imkânsız. Bunlar bizim ortak sorunlarımız hep birlikte sesimizi yükseltmedikçe krizin bu ağır bedelini ödeyeceğiz. Eğer krizin faturasını ödemek istemiyorsak hepimiz bu kötü gidişata dur demeliyiz.