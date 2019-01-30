TOKİ işçilerinden teşekkür ziyareti: Dayanışmayla başarıya ulaştık

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2 yıldır alamadıkları ücretleri için sürdükleri direnişi taleplerinin kabul edilmesinin ardından sonlandıran TOKİ işçileri, Mamak’ta bu süreçte kendilerine destek olan sendika, siyasi parti ve derneklere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde söz alan işçiler direnişin dayanışmayla başarıya ulaştığını ifade ederek, “Bu direniş birlik beraberlik olduğu için başarıya ulaştı. Tek olsaydık bu başarıya ulaşamazdık” dedi. İşçiler, kendilerine destek veren milletvekillerine de teşekkür etti.

İşçilerden Ömer, “Biz bu eyleme başlarken üç şeye sahiptik: Cesaret, birlik, kararlılık. Birliğimizle yılmadık. Polisler bizi akşam götürdü. Sabah yine biz oradaydık. Bu kazanımımız diğer arkadaşlara da yola açıcı bir örnek oldu. Bir tas çorbayı bile beraber paylaştık. İş çıkışı arkadaşımızın bize getirdiği tatlı, o yağmurda o karda bize çok moral oldu. Hem olumlu hem olumsuz şeyler gördük. Ama bu şeyler bizi başarıya ulaştırdı” dedi. Bir başka işçi de mücadele ederek kazandıkları belirterek, “Biz ne kadar çalışırsak çalışalım, patronların müteahhitlerin gözü doymuyor. Biz işçiler mücadele ederek kazandık. Bizim kazanımız para olmadı, birlik ve beraberlik oldu” şeklinde konuştu. (Ankara/EVRENSEL)