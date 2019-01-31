Suriyeli öğrenciler: Yaşamayı biz de hak ediyoruz

Boran İPEK

Zelal ARAR

Antep

Suriyeli mültecilere yönelik linç kampanyalarını Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler ile konuştuk. Uçakların kentlerinin üzerine bomba yağdırmasından sonra mecburen Türkiye'ye gelmek zorunda kaldıklarını söyleyen öğrenciler, hayatta kalmaya çalıştıklarını belirterek, “Beraber yaşamaya çalıştığımız ülkedeki insanların yaşam şartları zor ama bizim daha da zor. Ama yaşamayı biz de hak ediyoruz” diyor.

"SURİYE’DEN KAÇMAK ZORUNDAYDIK"

İsmini vermek istemeyen kadın öğrenci, Suriye’den isteyerek gelmediklerini, yaşanan savaştan dolayı kaçmak zorunda olduklarını dile getiriyor. “Üstümüzden geçen uçaklardan bombalar yağıyordu” diyen öğrenci, “Geceleri zeytin ağaçlarının altında yatar, sabaha doğru evimize dönerdik. Saklanmaya çalışıyorduk. Bir sabah eve dönerken yakınımızda bulunan bir eve bomba atıldı. Tam bir ev, bir aile vuruldu. Durmanın ne anlamı vardı ki artık” diyerek evinden ayrılmanın uzağa gitmenin zorluğunu anlatıyor.

"KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN BURAYA GELDİK"

Yaşanan linç kampanyasına ilişkin “Öldürmek veya yaralamak Arap olsun Türk olsun kimsenin hakkı değildir” diyor. Bombalara karşılık verecek güçlerin olmadığını söyleyen öğrenci, “Bizim belli bir düşmanımız yok. DAEŞ, Esad rejimi… Eğer anlasak kim olduğunu belki belli bir düşmana karşı koyabiliriz. Kendimizi korumak için geldik buraya. Burada da kendimizi korumaya çalışıyoruz. Artık yanımızda herhangi bir tehlikeye karşı kendimizi savunacak araç gereçler taşımak durumunda kalıyoruz” diyor.

"BİZİM YAŞAMIMIZ DAHA DA ZOR"

Yapılan ayrımcılıkların küçük yaştaki çocuklardan itibaren başladığını söyleyen öğrenci, geçen günlerde kardeşinin başından geçenleri anlatarak ifade ediyor: “Kardeşime ‘Sen Suriyelisin burada nasıl gezersin? Bizimle okuyamazsın’ gibi söylemlerde bulunup kavga çıkarttılar.” Ablasının okula gitmesiyle sorunun bir daha yaşanmadığını söylüyor.

“Bunca sorunun bir çözümü var mı bilmiyorum. Şimdi buradayız beraber yaşamaya çalıştığımız ülkedeki insanların yaşam şartları zor ama bizim daha da zor” diyor.

"HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bir diğer isim Muhammed, Hukuk Fakültesi öğrencisi. Bu defa sözü o alıyor: “Bu ülkede sadece misafir olduğunuzu (O Ghareeb be Adib) belirten bir kural varmış gibi. Her zaman kulağımıza bu cümle çalınıyor. İnsanların bizi kötü biri olarak düşünmesini istemiyoruz. Bazı insanlar Türkiye ordusunun Suriye’de savaşırken Suriyelilerin bu ülkede gezip güldüğünü söylüyor. Öldürüldük ve çok yer değiştirdik. Hayatta kalmaya çalışıyoruz.”

Muhammed son olarak, “Suriyeli doktor, bilim insanı, mühendisler de var. Önemli olan şey dininiz, ırkınız veya klanınız ne olursa olsun bir insan olmak. Aynı zamanda yaşamayı biz de hak ediyoruz” diyor.