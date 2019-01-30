Mahkeme heyetini protesto eden 41 avukata 5 yıl sonra dava

Diyarbakır’da 3 Şubat 2014’te görülen KCK davası duruşmasında, “mahkemenin tutumunu” alkışlarla protesto eden yargılananların dışarı çıkarılması üzerine avukatların, mahkemenin “tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği” gerekçesiyle duruşmadan çekildiklerini belirterek salonu terk etmesine ilişkin yürütülen soruşturma 5 yıl sonra davaya dönüştü. 41 avukat hakkında "görevi kötüye kullanmak”tan 82 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Adalet Bakanlığının izniyle Diyarbakır Barosu eski Başkanı Mehmet Emin Aktar ve yeni başkanı Cihan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 38’i Diyarbakır, 3’ü Batman, biri ise Ankara Barosu’na kayıtlı 41 avukat hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Avukatlık Kanunu gereği Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianame, Batman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DOSYA DİYARBAKIR’A GÖNDERİLDİ

İddianamenin kabulünün ardından Batman 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Avukatlık Kanunu’nda ön görülen “suçun işlendiği yerde yargılamanın yapılması” gereği dosyayı, Diyarbakır 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianame, söz konusu olayın duruşmada söz alan Herdem Kızılkaya’nın söz almasından sonra yargılananlar tarafından protesto edilen mahkemenin, yargılananları ve seyircileri salondan çıkarttığı belirtildi.

Yargılananların salondan çıkarılması üzerine avukat Sinan Tanrıkulu’nun söz aldığına işaret edilen iddianamede, Tanrıkulu’nun müvekkillerinin duruşmayı protesto etmesinden dolayı kendilerinin de duruşmadan çekileceklerini beyan ettiği vurgulandı.

82 YIL HAPİS İSTEMİ

Tanrıkulu’nun açıklaması sonrası avukatların salonu terk ettiği ve mahkemenin salonu terk eden avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, adı geçen 41 avukatın duruşma salonunu terk etmek suretiyle müdafilik görevlerini yerine getirmeyerek yargılamanın sürüncemede kalmasına sebebiyet vermek suretiyle “görevi kötüye kullanma” suçunu işledikleri ifade edildi.

İddianamede, “görevi kötüye kullanmak”tan 41 avukatın 6 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (HABER MERKEZİ)