30 Ocak 2019 14:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası 2018-2019 sezonu çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri çekilen kuralar sonucu belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası logosu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, seribaşı olarak yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanş maçları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.
ÇEYREK FİNAL
- Trabzonspor - Ümraniyespor
- Akhisarspor - Kasımpaşa
- Galatasaray - Hatayspor
- Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
YARI FİNAL
- Trabzonspor - Ümraniyespor / Akhisarspor - Kasımpaşa
- Galatasaray - Hatayspor / Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
(SPOR SERVİSİ)
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