Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, seribaşı olarak yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanş maçları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL

Trabzonspor - Ümraniyespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

YARI FİNAL

Trabzonspor - Ümraniyespor / Akhisarspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Hatayspor / Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 2018-2019 dönemi çeyrek final ve yarı final programı (Görsel tff.org.tr'den alınmıştır)

(SPOR SERVİSİ)