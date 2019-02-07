Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı

Bursa'da, 4 gün önce bir evin terasında çalışan çatı ustası babasına yardım ederken elindeki metal malzemenin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle ağır yaralanan Ö.D. (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta bir hafta önce meydana geldi. Çatı ustası Tuncer Demir, beraberinde oğlu Ö.D. ile birlikte çatı yapımı için bir evin terasına çıktı. Baba-oğul çalışmaya başladıktan bir süre sonra, Ö.D'nin elindeki madeni malzeme evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Ö.D. ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Ö.D'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan genç, ardından Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edildi. Derince'de 4 gündür yaşam mücadelesi veren Ö.D. hayatını kaybetti. (DHA)