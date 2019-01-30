15 yaşındaki çocuk, çatıda akıma kapılarak ağır yaralandı

Bursa'da bir evin terasında çalışan çatı ustası babasına yardım eden 15 yaşındaki Ö.D., elindeki madeni malzemenin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Vücudu tamamen yanan Ö.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Çatı ustası Tuncer Demir ve kendisine yardım eden oğlu Ö.D., çatı yapımı için bir evin terasına çıktı. Baba oğul çalışmaya başladıktan bir süre sonra, Ö.D.'nin elindeki madeni malzeme evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Ö.D. ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Ö.D.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ö.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)