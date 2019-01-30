Hatay Defne’deki Harbiye su kaynağına 'Katı atık tesisi' tehdidi

Hatay Büyükşehir Belediyesinin, Harbiye ana su kaynağının beslendiği bölgede katı atık tesisi kurma planı, DSİ’nin iki defa ret cevabı vermesi ve bölge halkının tepkilerine rağmen devam ediyor. Zaman içerisinde bu yerin yaşanılmaz duruma gelmesine sebep olabilecek 2.000.00 dönümlük Katı Atık Depolama Sahasının bölgenin ekolojik yapısını, yer altı sularını, tarım alanlarını ve insan sağlığını etkileyeceği bilinmesine ve DSİ’nin su kaynaklarının olumsuz etkileneceği gerekçeli yazılarıyla iki defa ret cevabına rağmen belediyenin uygulamayla alakalı ısrarları dikkat çekiyor. Evrensel'e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş, “Bölge karatavuk , keklik ve Akdeniz kartalı türlerinin sayılı üreme alanlarındandır. Söz konusu alan, havzadaki su akışının düzeni ve taşkın riskinin kontrolü açısından oldukça önemlidir. En önemlisi su kaynaklarımız ve dünyaca bilinen şelalelerimizi besleyen havza içinde olması nedeniyle yeraltı suyumuz tehlike altındadır” dedi.

DSİ Bölge Müdürlüğünün katı atık tesisi projesine dair ret cevabı (Fotoğraf: Evrensel)

Bundan bir süre önce yerel Harbiye Gazetesinin de gündemleştirdiği “Harbiye dağlarına çit” haberine konu alan Altın Vadi ile aynı mevki olan bölgede zeytincilik de ciddi risk altında. İlgili haberde ekolojik açıdan hayati önem taşıyan bölgede yıllardır hafriyat yapıldığı belirtiliyor. Aynı mevkide Dağdüzü Köyü istikametindeki taş ocağı da bölge zeytin ağaçlarını ve diğer bitki örtüsünü beyaz toz tabakasıyla boğmuş durumda.

‘SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMAK HAKKIMIZ’

Aynı şekilde 2004 yılında Harbiye Beldesinde yaşanan sel afetinde bölgede biriktirilen çöp dağlarının su akış düzenini olumsuz etkilemesi nedeniyle meydana gelen taşkında can kaybı yaşanmış ve çöplerin neredeyse tamamı şelale bölgesine akmıştı. Harbiye’nin su kaynağı kirlenmiş ve şelale vadisi çöp atıklarıyla dolup taşmıştı.

Bu deneyime dikkat çeken vatandaşlar, “Hal böyleyken, belirtilen yere Katı Atık Depolama Sahası yapılmasının düşünülmesi kabul edilemez. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak en temel hakkımızdır. Yarınlarımızı korumak çevremizi korumaktan geçer. Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu projeden derhal vazgeçmelidir. Başta Hatay Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Defne Belediyesini, muhtarlıkları ve sivil toplum kuruluşlarını bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyoruz.” dediler. (Hatay/EVRENSEL)